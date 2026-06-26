En vivo: Franco Colapinto pone primera con las prácticas libres en el Gran Premio de Austria

La jornada contará con dos sesiones de entrenamientos en el circuito de Spielberg, donde los equipos comenzarán a trabajar en la puesta a punto de los monoplazas de cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

26/06/2026

La Fórmula 1 vuelve a la acción con el Gran Premio de Austria 2026, una cita clave del calendario que se disputa en el tradicional circuito de Spielberg. La actividad comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de Prácticas Libres, en las que los equipos buscarán encontrar la mejor configuración para afrontar el resto del fin de semana.

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Todas las miradas estarán puestas en Franco Colapinto, que llega con el envión de haber sumado puntos en el Gran Premio de España. El argentino había cruzado la meta en el octavo lugar en Barcelona, aunque una sanción de diez segundos por no respetar las banderas amarillas lo relegó finalmente a la décima posición.

Además de seguir de cerca el rendimiento de Colapinto, la pelea por los primeros lugares promete ser intensa entre Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, que intentará hacerse fuerte en su carrera de casa frente a su público.

Horarios del Gran Premio de Austria para Argentina

Viernes 26 de junio

Práctica Libre 1: 8.30

8.30 Práctica Libre 2: 12.00

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3: 7.30

7.30 Clasificación: 11.00

Domingo 28 de junio

Carrera: 10.00

La actividad del Gran Premio de Austria podrá seguirse en vivo a través de ESPN, Disney+, Fox Sports y el streaming oficial de la Fórmula 1.