Miguel Acevedo: "El Norte Grande necesita que se restituyan los recursos y se respete el federalismo"

En el marco de la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que se realiza en la Legislatura de Santiago del Estero, el vicegobernador de Tucumán reclamó mayores recursos para las provincias y advirtió sobre el impacto de la paralización de obras nacionales.

26/06/2026

La Legislatura de Santiago del Estero es escenario este viernes de la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que reúne a legisladores de las diez provincias de la región para avanzar en una agenda común vinculada al desarrollo regional y el fortalecimiento del federalismo.

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En ese marco, el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, dialogó con Radio Panorama y sostuvo que las provincias del Norte Grande atraviesan un escenario complejo por la caída de los recursos nacionales, la paralización de obras públicas y el desfinanciamiento de organismos del Estado.

Acevedo explicó que, durante la reunión de la Mesa Ejecutiva realizada el jueves, los vicegobernadores analizaron las principales problemáticas que afectan a la región y acordaron respaldar los reclamos que los gobernadores vienen planteando ante el Gobierno nacional.

"Hay un país cada vez más complicado y por eso reafirmamos los pedidos para que se revea la situación de los fondos del BID, la caída de la coparticipación y otros recursos que están afectando a todas las provincias", afirmó.

El dirigente también hizo referencia a la situación de Vialidad Nacional, luego de que responsables del organismo expusieran ante la Mesa Ejecutiva la falta de financiamiento que afecta el mantenimiento de las rutas nacionales y otras obras de infraestructura.

Asimismo, destacó que la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande continuará con el trabajo de los legisladores en 13 comisiones, donde se abordarán distintas iniciativas relacionadas con infraestructura, ambiente, salud, educación y gestión legislativa.

En cuanto a los reclamos de las provincias, Acevedo sostuvo que el pedido es común a toda la región.

"Estamos solicitando que se restablezcan las coparticipaciones que corresponden a cada provincia. Hay obras financiadas con fondos del BID que tienen un avance importante y las provincias no pueden afrontar solas esos costos", expresó.

Además, recordó que muchas jurisdicciones debieron asumir gastos que anteriormente financiaba la Nación, como el Fondo de Incentivo Docente y los subsidios al transporte.

El vicegobernador también advirtió sobre la caída del consumo y sus consecuencias en las economías regionales.

"Necesitamos que se reactiven las economías regionales. Sin consumo también cae la coparticipación y eso repercute directamente en las finanzas provinciales", señaló.

Consultado sobre la posibilidad de una visita del presidente Javier Milei a Tucumán para los actos por el Día de la Independencia, indicó que aún no existe una confirmación oficial, aunque aseguró que los festejos se realizarán de todas maneras.

"Con o sin la presencia del Presidente, Tucumán celebrará el 9 de Julio como corresponde", afirmó.

Finalmente, Acevedo consideró que las provincias están afrontando responsabilidades que corresponden al Estado nacional y mencionó, entre otros casos, el desfinanciamiento de Vialidad Nacional, el INTA, el CONICET y las dificultades en el funcionamiento del PAMI.

"Las provincias pueden colaborar, pero necesitan contar con los recursos necesarios para responder a las demandas de la sociedad", concluyó.