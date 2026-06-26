Añatuya se prepara para días soleados: clima agradable para este fin de semana

Los añatuyenses pueden esperar un clima mayormente soleado en los próximos días, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas serán agradables, especialmente durante las horas centrales del día.
En la jornada de hoy, los habitantes de Añatuya se encuentran con un clima parcialmente nublado y temperaturas frescas. Actualmente, el termómetro marca 8.1 °C, con una sensación térmica que desciende a 5.7 °C debido al viento del NNE.
Para hoy, se prevé un cambio favorable en las condiciones climáticas, ya que se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 7.9 °C de mínima y los 22.2 °C de máxima. Esto permitirá que los añatuyenses disfruten de un día más cálido y agradable.
El día de mañana, el pronóstico continúa siendo alentador, con otra jornada soleada y temperaturas que se moverán entre los 8.8 °C de mínima y los 22.1 °C de máxima. Los vientos seguirán moderados, lo que contribuirá a un ambiente placentero.
Ya para el domingo, el clima mostrará un ligero cambio, presentándose parcialmente nublado con temperaturas que tendrán una mínima de 9.3 °C y una máxima que alcanzará los 18.2 °C. Aunque no será tan cálido como los días anteriores, seguirá siendo un fin de semana aceptable.
En resumen, los añatuyenses pueden disfrutar de un clima mayormente soleado y temperaturas agradables, con un pronóstico que incluye hoy 22.2 °C de máxima, mañana 22.1 °C y el domingo 18.2 °C. ¡Aprovechen el buen tiempo!