Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 9º
X
Locales

Añatuya se prepara para días soleados: clima agradable para este fin de semana

Los añatuyenses pueden esperar un clima mayormente soleado en los próximos días, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas serán agradables, especialmente durante las horas centrales del día.

26/06/2026

En la jornada de hoy, los habitantes de Añatuya se encuentran con un clima parcialmente nublado y temperaturas frescas. Actualmente, el termómetro marca 8.1 °C, con una sensación térmica que desciende a 5.7 °C debido al viento del NNE.

Para hoy, se prevé un cambio favorable en las condiciones climáticas, ya que se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 7.9 °C de mínima y los 22.2 °C de máxima. Esto permitirá que los añatuyenses disfruten de un día más cálido y agradable.

El día de mañana, el pronóstico continúa siendo alentador, con otra jornada soleada y temperaturas que se moverán entre los 8.8 °C de mínima y los 22.1 °C de máxima. Los vientos seguirán moderados, lo que contribuirá a un ambiente placentero.

Ya para el domingo, el clima mostrará un ligero cambio, presentándose parcialmente nublado con temperaturas que tendrán una mínima de 9.3 °C y una máxima que alcanzará los 18.2 °C. Aunque no será tan cálido como los días anteriores, seguirá siendo un fin de semana aceptable.

En resumen, los añatuyenses pueden disfrutar de un clima mayormente soleado y temperaturas agradables, con un pronóstico que incluye hoy 22.2 °C de máxima, mañana 22.1 °C y el domingo 18.2 °C. ¡Aprovechen el buen tiempo!

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Histórico: Ecuador sorprendió a Alemania y sigue con vida en el Mundial 2026
  2. 2. El posible rival de la Selección Argentina en 16vos del Mundial, según las probabilidades
  3. 3. Una motociclista terminó gravemente herida tras ser embestida por un auto que habría cruzado en rojo
  4. 4. La Paraguay de Alfaro no remató al arco, empató con Australia, pero avanzó a los 16avos
  5. 5. En la última, Turquía le ganó al Estados Unidos de Pochettino en el cierre de la fase de grupos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT