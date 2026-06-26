Temperaturas agradables en La Banda: lo que traerá el clima para hoy Viernes 26 de junio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se despierta con un clima despejado y temperaturas amables. Los bandeños podrán disfrutar de un fin de semana soleado.

26/06/2026

Hoy, los bandeños pueden esperar un día despejado y soleado, ideal para actividades al aire libre. La temperatura actual es de 5.4 °C, pero con una sensación térmica de 2.6 °C debido a la humedad del 93% y un viento del NNE a 13 km/h.

Para el resto del día, se pronostica que las temperaturas alcancen un máximo de 22.9 °C, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable y soleado durante la jornada. Esta tendencia continuará en los próximos días, favoreciendo las salidas y actividades en la ciudad.

El sábado 27 de junio, los bandeños podrán disfrutar de otra jornada soleada, con una mínima de 9.2 °C y una máxima de 22.1 °C. Es un buen momento para aprovechar el aire libre y socializar con amigos y familiares.

El domingo 28 de junio, la temperatura mínima subirá a 11.4 °C y la máxima se ubicará en 18.8 °C, manteniendo el clima soleado. Estos días representan una clara mejoría respecto a las temperaturas más frías que se han experimentado en las últimas semanas.

En resumen, La Banda tiene un pronóstico prometedor para los próximos días, comenzando con hoy, donde la mínima será de 8 °C y la máxima de 22.9 °C. Disfruten del sol y mantengan la hidratación, bandeños!