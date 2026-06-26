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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 9º
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"Soy exigente y los nenes se asustan": el mensaje de Daniela Celis junto a una producción en topless

La ex Gran Hermano volvió a captar la atención de sus seguidores con una sesión de fotos y una reflexión sobre su presente sentimental.

26/06/2026
Daniela Celis

Daniela Celis se separó de Nick Sicaro y dejó en shock a sus seguidores, quienes se habían puesto muy feliz por el romance. Tras aclarar que no estaban en la misma sintonía, la mediática se mostró más explosiva que nunca en las redes y hasta se animó a un topless “cuidado”.

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Pestañela posó sin corpiño y con un jean bastante roto en la parte de atrás que dejó ver mucha piel. También se tapó el busto con los brazos para evitar la censura y que le cierren la cuenta de Instagram.

Junto al posteo de alto voltaje, la ex Gran Hermano 2022 (Telefe) les tiró un palito a sus exnovios y fue leltal. “Lo siento, no tengo la culpa que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan”, escribió.

Sus postales eróticas desataron comentarios muy variados. Mientras que su círculo cercano la felicitó y le remarcó que era una diosa, otros usuarios la criticaron y le pidieron que aflojara con los filtros y el Photoshop.

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