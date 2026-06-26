El Papa León XIV dispuso una ayuda de 100.000 euros para las víctimas de los terremotos en Venezuela

El Vaticano informó el envío de fondos para la asistencia humanitaria y destacó que los daños se producen en un contexto de gran vulnerabilidad social.

26/06/2026

El papa León XIV envió 100.000 euros para ayuda humanitaria a Venezuela, apenas conocida la noticia de los sismos que devastaron amplias regiones del país sudamericano, informó este jueves Vatican News.

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La cantidad de dinero que gira León XIV se destinó a los máximos responsables de la Iglesia venezolana, a través de la Limosnería Apostólica, precisa el informe.

El estado costero de La Guaira es el más afectado, calificado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como “zona catastrófica”.

“Estamos sin electricidad y todos nos hemos visto afectados. En el seminario se han derrumbado muchas paredes”, declaró el obispo Pablo Modesto González Pérez.

Marco Mencaglia, director de proyectos de Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACS) Internacional, declaró: “Estamos haciendo lo que siempre hemos hecho en momentos de crisis: abrir nuestras puertas, acompañar a quienes lo han perdido todo y llevar esperanza allí donde se ha extendido el miedo”.

Añadió que la fundación seguirá acompañando a las comunidades afectadas “con ayuda y oraciones”.

Caritas Internationalis también anunció una donación de 100.000 euros para la ayuda de emergencia, en colaboración con Cáritas Venezuela y su red de unos 30.000 voluntarios.

Sobre el terreno, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, a su regreso de una visita a la zona, informó de que “muchas” parroquias “presentan graves daños estructurales”, a lo que hay que sumar la catedral y unas doce iglesias que han resultado dañadas.

“Muchas parroquias han acogido a personas para que pudieran pasar la noche en sus instalaciones. Ya hemos puesto en marcha una red de solidaridad a través de las Cáritas parroquiales”, explicó el prelado.

El arzobispo de Caracas subrayó además que el balance humano podría haber sido mucho más grave, pero que “gracias a Dios era un día festivo”.

“Si hubiera sido un día laborable, con colegios, oficinas y tiendas abiertas, el número de víctimas habría sido mucho mayor”, estimó.

No obstante, la situación sigue siendo grave, sobre todo en la diócesis de La Guaira, donde el obispo, monseñor González Pérez, describió: "Estamos sin electricidad y todos nos hemos visto afectados. En el seminario se han derrumbado muchas paredes”.

Por otra parte, Vatican News se detiene en un informe del diario británico Financial Times donde revela que Venezuela se prepara para poner en marcha lo que podría convertirse en la mayor reestructuración de la deuda soberana jamás realizada.

Indica que según el periódico, en las próximas semanas el Gobierno dará a conocer una deuda pública total de unos 240 mil millones de dólares, muy superior a las estimaciones anteriores, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con los acreedores antes de que termine el año y devolver al país a los mercados internacionales tras casi una década de aislamiento financiero.

“Una carga financiera que, ante una catástrofe natural de tal magnitud y una situación político-social compleja, podría volverse aún más agobiante”, concluye el informe Vatican.