Hallaron sin vida a un niño de un año dentro de un tambor con agua en Misiones

El dramático hecho ocurrió en el patio de una vivienda. Sus familiares lo llevaron al hospital, donde los profesionales confirmaron su fallecimiento.

26/06/2026

Un nene de un año fue encontrado muerto dentro de un tambor con agua que estaba en el patio de su casa. Su mamá lo encontró allí después de perderlo de vista durante unos diez minutos.

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El lamentable episodio ocurrió durante la tarde de este jueves en Puerto Iguazú, Misiones. El menor fue trasladado al hospital pero pese al esfuerzo de los médicos por salvarle la vida, no sobrevivió.

La víctima fue identificada como Erik Kels, de 1 año. De acuerdo con la información publicada por Misiones Online, el hecho ocurrió en una casa ubicada en el barrio Primero de Mayo, mientras la mamá del nene se encontraba cocinando junto a una amiga.

En ese contexto, por causas que son materia de investigación, lo perdieron de vista por unos diez minutos, hasta que se dieron cuenta de que no estaba cerca de allí y que tampoco lo escuchaban en otro ambiente de la casa.

Inspeccionaron el domicilio y al llegar al patio lo encontraron inconsciente dentro de un tambor cortado por la mitad que se encontraba frente al corredor de la casa y estaba lleno de agua.

Inmediatamente lo llevaron por sus propios medios al hospital SAMIC de Puerto Iguazú, según informó Radio Cataratas. El nene ingresó al servicio de emergencias sin signos vitales. Los médicos le practicaron maniobras de reanimación sin éxito y finalmente lo declararon muerto.

El cuerpo fue sometido a un examen médico que arrojó que sufrió un paro cardiorrespiratorio por ahogamiento. La Justicia inició una investigación a raíz de la muerte del menor para determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia y si hubo responsabilidades en el hecho.