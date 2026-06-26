Termas de Río Hondo se viste de sol: excelente clima para disfrutar este Viernes 26 de junio de 2026

Los termenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un clima estable para los próximos días.
Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses pueden esperar un día despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La temperatura actual es de 8.3 °C, con una sensación térmica de 6.7 °C debido a la humedad del 74% y un suave viento del noreste a 9 km/h.
El pronóstico para hoy indica un clima soleado, con una mínima de 7.9 °C y una máxima que alcanzará los 22 °C. Esto sugiere que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los atractivos de la ciudad.
Para mañana, sábado 27 de junio, se espera que las temperaturas sean igualmente agradables, con un mínimo de 8.8 °C y un máximo de 19.3 °C. De nuevo, el sol será el protagonista, lo que permitirá a los termenses disfrutar de otro día soleado.
El domingo 28 de junio también promete ser un día placentero, con una mínima de 11.2 °C y una máxima de 18.7 °C. La tendencia de clima soleado continuará, haciendo que el fin de semana sea ideal para salir y disfrutar al aire libre.
En resumen, el clima en Termas de Río Hondo se mantendrá estable y agradable durante el fin de semana, con días soleados en el horizonte. Recuerden que hoy la temperatura oscilará entre 7.9 °C y 22 °C, mientras que para mañana y pasado se esperan mínimas de 8.8 °C y 11.2 °C respectivamente, y máximas de 19.3 °C y 18.7 °C.