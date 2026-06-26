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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 8º
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Un caimán sorprende a propietarios al ingresar a su garaje en Florida

Un caimán ingresó al garaje de una vivienda en Sun City Center, Florida, generando gran alarma entre los propietarios tras revisar las cámaras de seguridad.

26/06/2026

Un inusual incidente ha captado la atención en Sun City Center, Florida, donde un enorme caimán hizo su aparición dentro de un garaje, causando un gran susto entre los propietarios. Este suceso ha resaltado la interacción entre la fauna silvestre y los entornos urbanos.

El hecho alarmante fue revelado cuando los dueños de la vivienda revisaron las cámaras de seguridad y observaron al reptil desplazándose con tranquilidad por el garaje. Las imágenes muestran al caimán avanzando cerca de una camioneta estacionada, lo que generó inquietud.

En el video, el reptil avanza por el piso del garaje, donde se encuentran diversos objetos domésticos, como una silla, baldes y una manguera enrollada. La escena resulta sorprendente y poco común para un entorno residencial.

El piso mojado del garaje sugiere que el caimán pudo haber ingresado recientemente desde el exterior, lo cual intensifica las preocupaciones sobre la seguridad en la vivienda. Este tipo de encuentros con la fauna no son extraños en algunas áreas de Florida.

Florida es conocida por su rica fauna silvestre, y los caimanes a menudo son vistos en entornos urbanos, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua. Expertos recomiendan a la población mantener la distancia y reportar estos incidentes a las autoridades locales.

Este suceso resalta la importancia de la conciencia pública respecto a la fauna silvestre y su interacción con las zonas habitadas por humanos, así como la necesidad de estar preparados para eventos inesperados como este.

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