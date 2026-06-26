Millie Bobby Brown deslumbró en la alfombra roja del estreno mundial de Enola Holmes 3

La actriz brilló en Nueva York junto a su esposo Jake Bongiovi y protagonizó un esperado reencuentro con Noah Schnapp tras el final de Stranger Things.

26/06/2026

Millie Bobby Brown volvió a captar todas las miradas al presentarse en la alfombra roja del estreno mundial de Enola Holmes 3, celebrado este jueves 25 de junio en el emblemático Plaza Hotel de Nueva York.

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La actriz, protagonista de la exitosa saga de Netflix, deslumbró con su look y posó ante las cámaras acompañada por su esposo, Jake Bongiovi, en una noche marcada por el glamour y la expectativa por el nuevo capítulo de la historia.

Uno de los momentos más comentados de la velada fue su reencuentro con Noah Schnapp, su compañero en Stranger Things, con quien compartió saludos y fotografías tras el reciente final de la popular serie.

El evento también contó con la presencia del director Philip Barantini y parte del elenco, entre ellos Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Nicholas Aaron y Joe Azzopardi.

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp

En esta tercera entrega, Enola viaja a Malta con motivo de su boda, pero la misteriosa desaparición de su hermano Sherlock la empuja a un nuevo y peligroso caso.

Enola Holmes 3 se estrenará el próximo 1 de julio en Netflix.