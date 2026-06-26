Rhea Seehorn habló sobre "Pluribus" y por qué evita conocer detalles de la segunda temporada

La actriz reflexionó sobre los debates en el set, el desafío de protagonizar la nueva serie de Apple TV+ y la confianza en el equipo creativo detrás del proyecto.

26/06/2026

La actriz Rhea Seehorn, protagonista de la serie “Pluribus” de Apple TV+, reveló detalles sobre el detrás de escena del proyecto, su vínculo creativo con el showrunner Vince Gilligan y su decisión de no indagar aún en los planes para una segunda temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su participación en el podcast Awards Circuit de Variety, Seehorn aseguró que el clima en el set está marcado por intensos debates interpretativos. “Tenemos discusiones saludables, a veces con humor, sobre las preguntas que plantea la serie, ya sea desde lo personal o desde lo que creemos que haría nuestro personaje”, explicó.

La actriz destacó que este tipo de intercambios no son nuevos en su carrera, recordando su experiencia en “Better Call Saul”, donde solía debatir con su compañero Bob Odenkirk sobre las motivaciones de sus personajes. “Es bueno tener diferentes perspectivas sobre una misma escena”, sostuvo.

En ese sentido, Seehorn valoró el enfoque de Gilligan, quien deja abiertos múltiples caminos de interpretación para sus historias. Según explicó, esto permite que tanto el equipo como el público elaboren distintas lecturas sobre los personajes. “A veces escucho interpretaciones que me resultan interesantes para explorar, y otras que prefiero dejar como la visión de cada espectador”, señaló.

Rhea Seehorn

Uno de los debates entre los fanáticos gira en torno a la relación entre Carol y Zosia, interpretada por Karolina Wyndra. Sin embargo, Seehorn fue clara al señalar que su personaje ya ha dejado atrás esa conexión, especialmente al comprender que Zosia forma parte de una mente colectiva que amenaza su humanidad.

En paralelo, la actriz admitió que asumir el protagónico de “Pluribus” representó un desafío importante tras el éxito de su papel como Kim Wexler en “Better Call Saul”. “Había muchas expectativas, no solo por cambiar de universo, sino por tratarse de ciencia ficción y de un personaje completamente distinto”, afirmó.

Seehorn reconoció que una de sus mayores preocupaciones era no decepcionar a Gilligan, quien escribió el papel pensando en ella. “Había muchos factores que me quitaban el sueño, pero entendí que lo mejor que podía hacer era concentrarme en el trabajo”, explicó.

Sobre el futuro de la serie, la actriz sorprendió al revelar que aún no ha pedido detalles sobre la segunda temporada. “Paso por la oficina de guionistas a saludar o almorzar, pero no intento averiguar nada”, contó. Según explicó, esta decisión responde a la confianza en el equipo creativo y al deseo de no condicionar el proceso de escritura.

Además, recordó que en “Better Call Saul” los guiones se entregaban de manera progresiva, ya que muchas decisiones narrativas se definían sobre la marcha. “No quieren prometer algo que luego puede cambiar”, indicó.

Finalmente, Seehorn repasó sus inicios en la industria, recordando su primera aparición en Variety en 1996 por la película independiente “Floating”. En ese momento, aún trabajaba en teatro en Washington D.C. y comenzaba a dar sus primeros pasos frente a cámara.

Con una carrera en constante evolución, la actriz continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la televisión actual, ahora al frente de una de las apuestas más ambiciosas de Apple TV+.