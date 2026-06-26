Selene Juárez Salguero se convierte en embajadora 2026 de la Escuela Marina Vilte

La elección de Selene Juárez Salguero como embajadora 2026 de la Escuela Marina Vilte fue un evento lleno de emoción y alegría, presidido por el intendente Raúl Jorge.

26/06/2026

En una vibrante velada celebrada en el Multiespacio 'El Alto', Selene Juárez Salguero fue coronada como embajadora 2026 de la Escuela Marina Vilte. Este evento, que atrajo la atención de la comunidad educativa, también contó con la presencia de las princesas Dalma Rodríguez Figueroa y Brenda Castillo, así como de las damas de honor Aylin Sáenz y Emilia Aparicio.

La noche trascendió el tradicional desfile y el vals de las candidatas, transformándose en un espectáculo integral que reflejó el talento de los estudiantes. La Promo '26 ofreció una serie de coreografías especiales, acompañadas por la participación entusiasta de los niños de los niveles inicial y primario, quienes realizaron sus propias presentaciones con gran performance.

Este evento fue parte de la agenda oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que reunió a cientos de familias que acudieron para apoyar a las 19 candidatas. La ceremonia estuvo presidida por el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, quien expresó su alegría por el evento.

“Es una alegría compartir el Multiespacio que se colmó de colores y de la alegría de todas las promociones y de toda la escuela que, de alguna manera, celebra también con sus familias esta coronación”, afirmó el mandatario capitalino, destacando la importancia de la participación comunitaria.

La coordinadora general de Eventos y Espectáculos, Cristina 'Kitty' Conde, también se dirigió al público, agradeciendo la confianza depositada por la dirección de la institución y las autoridades municipales en la organización del evento.

En otro momento de la ceremonia, la directora de Educación, Erica García, anunció que ya se están realizando los preparativos para los próximos desfiles de carrozas de esta edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La directora hizo un llamado a la comunidad para colaborar con materiales reciclados como latas, chapitas, cartón y botellas de plástico necesarios para su carruaje.

“Los vecinos pueden acercarse a cualquiera de los tres niveles de la escuela o a la Dirección General de Educación para colaborar con los materiales”, concluyó García, enfatizando la necesidad de la participación comunitaria en estos eventos.