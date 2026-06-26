Colapinto quedó 14° en la última práctica del GP de Austria de Fórmula 1

El argentino cerró la tercera sesión de entrenamientos en el Red Bull Ring ajustando el Alpine A526 de cara a la clasificación de este fin de semana. George Russell fue el más rápido de la tanda.

Hoy 09:37

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 14ª posición durante la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, en el circuito de Red Bull Ring, en la antesala de la octava clasificación de la temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A bordo del Alpine A526, Colapinto continuó con el trabajo de puesta a punto del monoplaza, evaluando distintos compuestos de neumáticos blandos y ajustes aerodinámicos para optimizar el rendimiento en un trazado de 4.326 metros.

El argentino completó 18 vueltas y marcó su mejor tiempo en el cierre de la sesión con 1m08s934, utilizando el nuevo alerón delantero junto a modificaciones en el tren delantero, con el objetivo de lograr mayor estabilidad en curva.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó en la 11ª posición con un registro de 1m08s193, lo que dejó una diferencia de 201 milésimas entre ambos pilotos de Alpine.

Russell marcó el ritmo con Mercedes

El mejor tiempo de la tanda fue para George Russell, quien lideró nuevamente con el Mercedes tras haber dominado también la jornada del viernes. El británico registró 1m07s096, superando por apenas 38 milésimas a su compañero Kimi Antonelli.

Detrás se ubicó Lewis Hamilton con la Ferrari, a 115 milésimas, seguido por los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, en una sesión muy ajustada en los primeros puestos.

Más atrás aparecieron Max Verstappen, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Liam Lawson y Arvid Lindblad, todos dentro del top 10, en una tanda donde los principales equipos quedaron muy comprimidos en los tiempos.

Alpine busca mejorar para la clasificación

Las referencias obtenidas por Colapinto y Gasly serán analizadas por el equipo de Enstone, que trabajará en ajustes finales de cara a la clasificación.

El objetivo será reducir la brecha respecto a los líderes, que en algunos casos superó el segundo de diferencia, especialmente frente al ritmo impuesto por Mercedes.

Con este panorama, Colapinto llega a la clasificación con la necesidad de encontrar mayor consistencia en el rendimiento del Alpine para intentar meterse en zona de puntos durante el fin de semana en Austria.