En vivo: Franco Colapinto afronta la clasificación del GP de Austria de Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine busca mejorar su rendimiento en el Red Bull Ring, tras un viernes y sábado con resultados irregulares en las prácticas libres.

Hoy 10:37

La Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de Austria, en el histórico circuito del Red Bull Ring, correspondiente a la octava carrera de la temporada 2026, que tiene como líder del campeonato a Kimi Antonelli.

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En este contexto, el argentino Franco Colapinto dirá presente este sábado en la clasificación, a bordo del monoplaza del equipo Alpine, con el objetivo de encontrar mejores sensaciones y avanzar posiciones de cara a la carrera del domingo.

Durante el fin de semana, el rendimiento del piloto de Pilar fue dispar. Tras un buen inicio con un 8° puesto en la primera práctica libre, Colapinto cerró el viernes en la 16° posición en la FP2. Ya el sábado, en la última tanda de entrenamientos, finalizó 14°, sin poder mejorar los tiempos en comparación con sus rivales directos.

Las actualizaciones introducidas en su A525 no entregaron los resultados esperados, lo que obligará al equipo a ajustar detalles finos de cara a la clasificación.

Mercedes domina la previa en Austria

Las sesiones de entrenamientos estuvieron dominadas por los Mercedes. Kimi Antonelli fue el más rápido en las dos prácticas del viernes, mientras que George Russell lideró la tercera tanda del sábado, consolidando a las “Flechas de Plata” como principales candidatos a quedarse con la pole position.

Detrás, equipos como Ferrari y McLaren también mostraron competitividad en un circuito donde la diferencia entre los primeros lugares suele ser mínima.

Cómo es el circuito del Red Bull Ring

El Red Bull Ring, ubicado en Spielberg, es uno de los trazados más rápidos y cortos del calendario de la Fórmula 1. Inaugurado en su versión moderna en 1996, combina rectas extensas con curvas de alta velocidad que exigen precisión constante.

Longitud: 4.318 km

Vueltas: 71 (306,452 km de carrera)

(306,452 km de carrera) Curvas: 16

Récord de vuelta: 1:06.957 - Kimi Raikkonen (2018)

El circuito, anteriormente conocido como Österreichring, es considerado un “tobogán” por sus cambios de elevación y la velocidad que permite en gran parte del recorrido.

Colapinto, ante el desafío de la clasificación

Con un viernes de luces y sombras y una FP3 sin mejoras significativas, Colapinto intentará dar un salto de rendimiento en la clasificación para acercarse a la zona media del pelotón.

La sesión definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo, donde el objetivo del argentino será maximizar el rendimiento del Alpine y buscar un resultado que le permita sumar experiencia y puntos en una temporada altamente competitiva.

La actividad continuará desde las 11:00 (hora argentina), con la expectativa puesta en lo que pueda hacer el piloto argentino en una nueva jornada clave de la Fórmula 1.