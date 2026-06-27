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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 14º
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Somos Deporte

Franco Colapinto se quedó en la Q2 y largará 16° en el GP de Austria de Fórmula 1

El argentino marcó un tiempo de 1:08.171 con el Alpine y partirá desde la 16ª posición en la carrera del domingo en el Red Bull Ring. Su compañero Pierre Gasly quedó 11°.

Hoy 12:04

Franco Colapinto afrontó una clasificación exigente en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 y no logró superar el segundo corte cronometrado. El piloto argentino quedó 16° en el Red Bull Ring, escenario de la octava fecha del campeonato mundial.

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A bordo del Alpine A526, Colapinto marcó un tiempo de 1m08s171, registro que no le alcanzó para avanzar en la qualy. La principal dificultad volvió a estar en el andar inestable del monoplaza, un problema que el equipo de Enstone no logró resolver por completo durante el fin de semana.

El momento clave de la sesión se dio en la primera curva del circuito, cuando el auto se deslizó por fuera del límite de pista y el argentino debió corregir la maniobra. Ese leve despiste le hizo perder un tiempo vital y le impidió mejorar su marca en el tramo decisivo de la clasificación.

Pese a las diferentes modificaciones realizadas por Alpine, el equipo no pudo encontrar una puesta a punto óptima para recorrer los 4.326 metros del trazado de Spielberg. La falta de estabilidad del coche volvió a condicionar el rendimiento de Colapinto, que no logró aprovechar al máximo el potencial del A526.

Ahora, los técnicos de Enstone deberán revisar cada elemento aerodinámico y buscar soluciones para contrarrestar la baja prestación del auto de cara a la carrera.

El objetivo será darle al argentino una herramienta más equilibrada para afrontar el Gran Premio con mayor confianza y estabilidad, en un circuito donde cada error cuesta caro por lo corto y veloz del trazado.

Con este panorama, Colapinto largará desde la 16ª posición este domingo en Austria, con el desafío de avanzar en pista y aprovechar cualquier oportunidad que se presente durante la carrera.

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine
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