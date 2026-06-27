El Turismo Nacional palpita su llegada a Termas de Río Hondo

La categoría más federal del deporte motor correrá en el circuito santiagueño los días 4 y 5 de julio, por la sexta fecha del Campeonato 2026.

Hoy 12:49

El Turismo Nacional vuelve a acelerar en Termas de Río Hondo. La categoría más federal del deporte motor llegará al trazado santiagueño para disputar la 15ª edición del TN en Termas, en una cita que promete reunir a los protagonistas de la Clase 2 y la Clase 3.

La competencia se desarrollará los días 4 y 5 de julio en el Circuito Termas de Río Hondo, en el marco de la sexta fecha del Campeonato 2026, denominada Gran Premio Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero – Copa elf.

El vínculo entre el Turismo Nacional y el circuito santiagueño comenzó el 29 de marzo de 2009, cuando la categoría disputó su primera competencia en Termas. En aquella oportunidad, las victorias en las finales fueron para Darío Ippolito, en Clase 2, y Ezequiel Bosio, en Clase 3.

Desde entonces, el imponente trazado santiagueño se convirtió en escenario de momentos destacados para la historia del TN Clase 2 y TN Clase 3, consolidando una relación deportiva que tendrá un nuevo capítulo este año.

El Turismo Internacional será telonero

Además del regreso del Turismo Nacional, el fin de semana contará con la presencia del Turismo Internacional Clase Súper, que compartirá pista con el TN APAT.

La categoría realizará su segunda presentación en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo. Su primera visita había sido el 13 de julio de 2014.

En esta oportunidad, el Turismo Internacional disputará la quinta fecha de su calendario y lo hará con 20 autos en la grilla de partida.

De esta manera, Termas de Río Hondo se prepara para vivir un nuevo fin de semana a puro automovilismo, con el regreso del Turismo Nacional y una programación que tendrá acción en pista durante dos jornadas.