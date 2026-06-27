La Justicia de Paz fortalece su presencia en el interior de la provincia

El Poder Judicial y la Municipalidad de Villa Atamisqui firmaron un convenio de colaboración, que favorecerá el acceso a Justicia a muchos pobladores rurales.

Hoy 12:04

El acuerdo entre el Poder Judicial de Santiago del Estero y la Municipalidad de Villa Atamisqui, se enmarca en las políticas institucionales de fortalecer la intervención de los jueces de Paz en las comunidades del interior.

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Por esa razón y en la nueva sede del Juzgado de Paz en Atamisqui, se concretó la firma de un convenio de colaboración, que fue firmado por la inspectora y coordinadora de los jueces de Paz no letrados, Dra. Gabriela Álvarez y el intendente de Villa Atamisqui, Ing. Víctor Rosales.

En este caso en particular, se celebró un contrato de comodato, en virtud del cual el municipio concede al Poder Judicial, un inmueble en el que funciona el Centro Integral Comunitario, donde tiene sede ahora el Juzgado de Paz No Letrado en la localidad de Villa Atamisqui.

En la oportunidad, estuvieron presentes el juez de Paz no letrado de la localidad de Villa Atamisqui, Ángel Diaz; la Dra. Nora Chiaraviglio (abogada de CEJUPAZ); representantes del Registro Civil de la localidad de Atamisqui; el ex intendente, Dr. Daniel Herrero; empleados de diversas instituciones locales como Agencia de Desarrollo, y Comisaría Comunitaria.

Durante el acto, se destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones para brindar respuestas más eficientes a las necesidades de la población, reafirmando el compromiso de garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio provincial.

Asimismo, tuvo lugar una charla informativa acerca del rol de la Justicia de Paz, en el marco del plan de fortalecimiento y profesionalización, y la proyección de un plan colaborativo entre diversas entidades.

De esta manera, el Superior Tribunal de Justicia promueve la intervención de los jueces de paz en las comunidades, acercando el servicio de Justicia a los ciudadanos y consolidando espacios adecuados para el desarrollo de sus funciones.