VIDEO | Batalla campal en El Vinalar: corridas, ladrillazos y más de 15 demorados

Grupos de distintos barrios protagonizaron una pelea con ladrillos, machetes y presuntas armas de fabricación casera. La intervención policial puso fin a los disturbios luego de varios minutos de tensión.

Hoy 11:58

Una violenta pelea entre grupos de jóvenes y adultos alteró la tranquilidad del barrio El Vinalar durante la madrugada de este sábado.

El episodio se registró alrededor de la 1 de la mañana y, según testigos, involucró a personas provenientes del sector 750 Viviendas, del barrio Villa Borges y del barrio Solís, quienes habrían llegado para enfrentarse con residentes de El Vinalar.

De acuerdo con el relato de vecinos, la situación derivó rápidamente en una batalla campal frente a varias viviendas. Durante el enfrentamiento se arrojaron ladrillos y también se habrían exhibido machetes y armas de fabricación casera, conocidas como "tumberas".

Los testigos señalaron que incluso se escuchó al menos una detonación, mientras los involucrados se enfrentaban durante aproximadamente 15 minutos.

La violencia generó alarma entre los habitantes del sector, quienes comenzaron a llamar de manera simultánea a la Policía. Según los vecinos, la cantidad de llamados fue tal que la línea de emergencias llegó a saturarse.

Al arribar los efectivos, los participantes emprendieron la fuga en distintas direcciones. Un grupo escapó hacia la avenida Circunvalación, donde fue interceptado por el personal policial. Otros ingresaron por los fondos de viviendas particulares tras saltar tapias, lo que dificultó su localización.

Siempre de acuerdo con los testimonios, algunos de los sospechosos permanecieron ocultos hasta advertir que varios de sus acompañantes ya habían sido reducidos. En ese momento intentaron escapar hacia el barrio Solís, pero fueron perseguidos por efectivos de la División Motorizada, con la colaboración de vecinos del lugar.

Como resultado del operativo, la Policía demoró a más de 15 personas, entre adolescentes y mayores de edad. Se espera que las autoridades informen oficialmente las circunstancias del hecho, las posibles imputaciones y si hubo personas lesionadas o el secuestro de armas u otros elementos utilizados durante el enfrentamiento.

Los videos registrados por vecinos muestran parte de la secuencia de los disturbios.