Quién es István Kovács, el árbitro suspendido por UEFA que dirigirá a Argentina ante Jordania

El juez rumano, uno de los árbitros europeos mejor considerados, será el encargado de impartir justicia este sábado en Dallas. Llega con experiencia internacional, pero también con un antecedente polémico.

Hoy 12:02

La FIFA confirmó que el rumano István Kovács será el árbitro del partido entre la Selección Argentina y Jordania, que se jugará este sábado desde las 23.00 en el Dallas Stadium, por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

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El juez, de 41 años, tendrá su primera experiencia dirigiendo un partido de la Albiceleste. Su designación llega después de haber estado a cargo, hace una semana, del partido número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo: la goleada de Japón por 4 a 0 ante Túnez.

Pese a su prestigio internacional, Kovács también arrastra un antecedente reciente que generó ruido en Europa: fue removido por la UEFA de las instancias siguientes de la Champions League tras un polémico arbitraje.

Un árbitro con amplia trayectoria internacional

Nacido en Carei, Kovács se desempeña habitualmente en la Superliga rumana, donde dirigió 383 partidos a lo largo de su carrera. En ese recorrido mostró 1.739 tarjetas amarillas y 55 rojas.

A nivel internacional también cuenta con una fuerte experiencia. Dirigió 37 partidos de Champions League, incluida la final de 2025 entre Paris Saint-Germain e Inter.

Además, fue el árbitro de la primera final en la historia de la Conference League, disputada entre Roma y Feyenoord, y también impartió justicia en la final de la Europa League 2023/24, en la que Atalanta goleó a Bayer Leverkusen.

La polémica que lo dejó bajo la lupa

El antecedente que marcó su año se produjo en la Champions League, durante el triunfo 2 a 0 de Atlético Madrid ante Barcelona por la ida de los cuartos de final.

Su actuación despertó una fuerte queja del club catalán y derivó en que la UEFA lo removiera de la competencia para las instancias posteriores.

El enojo de la dirigencia blaugrana tuvo dos focos principales: una mano de Marc Pubill dentro del área que no fue sancionada ni por Kovács ni por el VAR, y la expulsión de Pau Cubarsí, en una jugada en la que primero mostró tarjeta amarilla y luego, tras la intervención del VAR, modificó su decisión y sacó la roja.

Debut con Argentina en el Mundial

Más allá de esa polémica, Kovács es considerado actualmente uno de los árbitros más calificados de Europa. Es internacional desde 2020 y en este Mundial ya recibió una designación especial al dirigir el partido número 1.000 de la historia mundialista.

En ese encuentro entre Japón y Túnez, incluso utilizó una camiseta inédita por tratarse de un duelo con valor histórico para la competencia.

Para Argentina vs. Jordania, estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes. El cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida, mientras que el angoleño Jerson Santos actuará como asistente de reserva.

La Selección Argentina cerrará así la fase de grupos con un árbitro de experiencia, pero también con antecedentes recientes que lo mantienen bajo la mirada del fútbol europeo.