Quién es István Kovács, el árbitro suspendido por UEFA que dirigirá a Argentina ante Jordania

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Egipto 1
Irán 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Bélgica 5
FINALIZADO
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
Colombia -
Portugal -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
RD Congo -
Uzbekistán -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Quién es István Kovács, el árbitro suspendido por UEFA que dirigirá a Argentina ante Jordania

El juez rumano, uno de los árbitros europeos mejor considerados, será el encargado de impartir justicia este sábado en Dallas. Llega con experiencia internacional, pero también con un antecedente polémico.

Hoy 12:02
Árbitro Argentina Jordania

La FIFA confirmó que el rumano István Kovács será el árbitro del partido entre la Selección Argentina y Jordania, que se jugará este sábado desde las 23.00 en el Dallas Stadium, por el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

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El juez, de 41 años, tendrá su primera experiencia dirigiendo un partido de la Albiceleste. Su designación llega después de haber estado a cargo, hace una semana, del partido número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo: la goleada de Japón por 4 a 0 ante Túnez.

Pese a su prestigio internacional, Kovács también arrastra un antecedente reciente que generó ruido en Europa: fue removido por la UEFA de las instancias siguientes de la Champions League tras un polémico arbitraje.

Un árbitro con amplia trayectoria internacional

Nacido en Carei, Kovács se desempeña habitualmente en la Superliga rumana, donde dirigió 383 partidos a lo largo de su carrera. En ese recorrido mostró 1.739 tarjetas amarillas y 55 rojas.

A nivel internacional también cuenta con una fuerte experiencia. Dirigió 37 partidos de Champions League, incluida la final de 2025 entre Paris Saint-Germain e Inter.

Además, fue el árbitro de la primera final en la historia de la Conference League, disputada entre Roma y Feyenoord, y también impartió justicia en la final de la Europa League 2023/24, en la que Atalanta goleó a Bayer Leverkusen.

La polémica que lo dejó bajo la lupa

El antecedente que marcó su año se produjo en la Champions League, durante el triunfo 2 a 0 de Atlético Madrid ante Barcelona por la ida de los cuartos de final.

Su actuación despertó una fuerte queja del club catalán y derivó en que la UEFA lo removiera de la competencia para las instancias posteriores.

El enojo de la dirigencia blaugrana tuvo dos focos principales: una mano de Marc Pubill dentro del área que no fue sancionada ni por Kovács ni por el VAR, y la expulsión de Pau Cubarsí, en una jugada en la que primero mostró tarjeta amarilla y luego, tras la intervención del VAR, modificó su decisión y sacó la roja.

Debut con Argentina en el Mundial

Más allá de esa polémica, Kovács es considerado actualmente uno de los árbitros más calificados de Europa. Es internacional desde 2020 y en este Mundial ya recibió una designación especial al dirigir el partido número 1.000 de la historia mundialista.

En ese encuentro entre Japón y Túnez, incluso utilizó una camiseta inédita por tratarse de un duelo con valor histórico para la competencia.

Para Argentina vs. Jordania, estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes. El cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida, mientras que el angoleño Jerson Santos actuará como asistente de reserva.

La Selección Argentina cerrará así la fase de grupos con un árbitro de experiencia, pero también con antecedentes recientes que lo mantienen bajo la mirada del fútbol europeo.

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