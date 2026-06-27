La Lotería Santiagueña lanzó el sorteo extraordinario “Aniversario de la Ciudad” con más de $ 445 millones en premios

Se realizará el viernes 24 de julio, con más de $ 445.720.000 millones en premios. Tendrá también sorteo para “Compra Anticipada” y “Billetes no Premiados”, entre otros.

Hoy 11:55

En adhesión a los festejos por los 473 años de la Madre de Ciudades, la Caja Social anunció el lanzamiento del sorteo extraordinario de la Lotería Santiagueña denominado “Aniversario de la Ciudad”, que se realizará el viernes 24 de julio, con más de $ 445.720.000 millones en premios.

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Se trata de la emisión Nº 4.183 que tendrá un premio mayor de $ 200.000.000 millones.

El valor del billete será de $ 20.000 dividido en cinco fracciones de $ 4.000 en donde el apostador podrá participar del sorteo por “Compra anticipada” y “Billetes no premiados”, mientras que las agencias oficiales y los distribuidores participarán por un “Premio estímulo” acorde a sus ventas.

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La “Compra anticipada” está destinada a todos aquellos apostadores que adquieran su billete o fracción de Lotería Santiagueña de manera adelantada y participarán del sorteo de 10 premios de $ 500.000 que serán distribuidos de la siguiente manera: 5 premios a sortearse el 10 de julio y 5 a sortearse el 17 de julio, este último denominado “Última Chance”; todos ellos con anterioridad o posterioridad al sorteo matutino de la Tómbola Santiagueña.

Para participar, el apostador deberá recortar el troquel anexo al billete de lotería y luego depositarlo en las urnas habilitadas de casa central, delegaciones o distribuidores.

Billetes No Premiados

Para los apostadores que adquirieron su billete del sorteo extraordinario y que no hayan sido favorecidos con ningún premio de la programación prevista también está prevista una interesante compensación.

La misma consistirá en el sorteo de 10 premios de $ 500.000 a realizarse el día miércoles 5 de agosto con anterioridad o posterioridad al sorteo matutino de Tómbola Santiagueña.

Para participar, cada apostador deberá completar su fracción no premiada de su billete de manera legible con sus datos personales (nombre y apellido, dni, domicilio y número telefónico) y depositarlo en las urnas habilitadas de casa central, delegaciones o distribuidores.

Premio Estímulo

Además, se anunció un premio estímulo, que está destinado a las agencias y distribuidores que comercialicen la emisión extraordinaria de Lotería Santiagueña y consistirá en el sorteo de un premio estímulo de $ 250.000 para las agencias y de un premio estímulo también de $ 250.000 para los distribuidores.

Podrán ingresar al sorteo todas las agencias de Tómbola cuyas ventas sean superiores o iguales a un entero de lotería (5 fracciones) y los distribuidores cuyas ventas sean superiores o iguales a 80 enteros (400 fracciones).

El sorteo será realizado el miércoles 19 de agosto con anterioridad o posterioridad al sorteo matutino de la Tómbola Santiagueña.

Para más información se podrá consultar al teléfono de la institución 428-8850, a los internos del Departamento Comercial de Lotería Santiagueña 428-8884/85/86/87 y también a los internos de la Oficina de Marketing 428-8829 y 428-9585.

También lo pueden hacer en el website www.cajasocialsde.gob.ar y las redes oficiales Instagram y Facebook.