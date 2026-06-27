Buscan intensamente a “Wifi”, un gato perdido en barrio General Paz

El felino está ausente desde el viernes 19 de junio en la zona de Arequito y Peñaloza. Su familia ofrece recompensa y solicita información para dar con su paradero.

Hoy 10:39

Una familia del barrio General Paz se encuentra en la búsqueda de su gato llamado “Wifi”, que desapareció el pasado viernes 19 de junio en inmediaciones de calles Arequito y Peñaloza.

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Según informaron sus dueños, se trata de un macho castrado de 2 años y 9 meses, de pelaje atigrado gris con negro, pechito blanco y una mancha distintiva en una de sus patas delanteras.

El animal responde al nombre de Wifi y se encuentra bajo tratamiento médico, por lo que requiere una alimentación especial, situación que genera mayor preocupación en su familia.

Ante cualquier información sobre su paradero, solicitaron comunicarse de inmediato al 3854-136534 o acercarse al domicilio ubicado en Arequito esquina Peñaloza. La familia Iñiguez indicó además que se ofrece recompensa a quien aporte datos certeros que permitan encontrarlo.