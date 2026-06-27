Rescatistas argentinos ya trabajan en Venezuela en la búsqueda de sobrevivientes
La misión arribó durante la madrugada de este sábado y quedó bajo el mando del coronel Miguel Ángel Wissinger, quien coordina las tareas de asistencia y rescate.
Hoy 11:48
Rescatistas
El contingente argentino enviado para colaborar con las tareas de asistencia tras los terremotos que sacudieron a Venezuela llegó durante la madrugada de este sábado a Caracas y ya comenzó a desplegarse en las zonas afectadas. Se trata de 26 efectivos de las Fuerzas Armadas especializados en búsqueda y rescate, que se convirtieron en los primeros enviados por Argentina en arribar al país caribeño.
La delegación aterrizó a las 2:30 y fue recibida por el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, el general en jefe Gustavo Enrique González López. La misión está encabezada por el coronel Wissinger y trabajará en coordinación con las autoridades locales en las tareas de asistencia humanitaria.
Según informó el Ministerio de Defensa, la zona asignada al contingente argentino es la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los sismos. Allí los rescatistas, junto con binomios de perros de búsqueda y sus guías, ya iniciaron las tareas para localizar sobrevivientes y asistir a la población.
Antes del despegue, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había destacado el operativo en sus redes sociales. "Las primeras brigadas USAR coordinadas por la AFE ya están en camino a Venezuela para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto. ¡Buen viaje a todos los rescatistas! Argentina está orgullosa de ustedes", escribió.
El operativo incluye especialistas en búsqueda y salvamento con perros entrenados, médicos emergentólogos, enfermeros y personal auxiliar. Además, se trasladó equipamiento sanitario, medicamentos y una ambulancia preparada para intervenir en situaciones de emergencia.
Para el despliegue logístico se utilizaron un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas. También se enviaron 134 carpas, dos plantas potabilizadoras de agua, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de alojamiento de las familias damnificadas.
Los efectivos habían partido el viernes por la tarde desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria organizada por el Gobierno argentino.