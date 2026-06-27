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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 14º
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¡Sorpresa en las redes!: Wanda Nara presentó a Ekaterina Ojeda como parte de su empresa

La empresaria le dio la bienvenida a la influencer a la agencia con la que representa a figuras y nuevos talentos. El anuncio generó una catarata de reacciones entre sus seguidores.

Hoy 11:42
Wanda - Ekaterina

Se rumoreaba que Wanda Nara y Ekaterina Ojeda se conocían y que todo lo que pasó en la disco Tequila entre la joven modelo y Mauro Icardi que enfureció a la China Suárez habría sido un plan de la conductora de MasterChef... Las dudas quedaron latentes, pero ahora una acción de la mediática generó nuevas repercusiones: presentó a Eka como una de las nuevas caras de su empresa World Marketing Models.

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"Ekaterina Ojeda. Modelo, influencer y una de las nuevas caras argentinas. Bienvenida a World Marketing Models", escribieron en la cuenta de la empresa, nuevo proyecto de la mediática y las redes explotaron de comentarios.

"Vamoooo jajajjajajajaja lpm Wan sos la Reyna del marketing", "AJAJAJAJAJAJA WANDA QUE DESCANSADA LE ESTÁS PEGANDO A LA NIPONA", "La reina del marketing lo hizo de nuevo", "Te amo wanda jajajaja", "Las mujeres no lloran las mujeres facturan @mauroicardi @sangrejaponesa", fueron algunos de los comentarios.

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