El once de River que probó Coudet de cara al amistoso ante Flamengo

El entrenador paró un equipo durante la pretemporada en Alicante, con Mauro Arambarri como titular y una duda en el mediocampo. El Millonario enfrentará al Mengao el próximo viernes 3 de julio.

Hoy 12:36

Eduardo “Chacho” Coudet comenzó a darle forma a su nuevo River. En medio de una pretemporada atípica en Alicante, España, el entrenador paró por primera vez un equipo pensando en el amistoso del próximo viernes 3 de julio ante Flamengo.

El ensayo futbolístico dejó pocas sorpresas, principalmente por el reducido margen de variantes que tiene hoy el DT. La principal novedad fue la inclusión de Mauro Arambarri como titular, mientras que la única duda aparece en el mediocampo entre Tomás Galván y Lautaro Pereyra.

El plantel que trabaja en España cuenta apenas con 15 jugadores de campo. A eso se suma que Aníbal Moreno será preservado por la lesión de rodilla que arrastra desde el cierre del Torneo Apertura, por lo que las alternativas para el amistoso serán limitadas.

De hecho, para enfrentar al Mengao en el Estadio Algarve, en Faro, Portugal, River tendría apenas tres suplentes de campo, además de los arqueros.

Un River con pocas variantes

La pretemporada de River está condicionada por varias ausencias importantes. Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi se encuentran con la Selección Argentina en el Mundial, mientras que Juan Fernando Quintero está afectado al seleccionado de Colombia.

Además, hay una larga lista de futbolistas que se entrenan marginados en Buenos Aires, a la espera de una salida del club. Por eso, la dirigencia mantiene abiertas las negociaciones por refuerzos, consideradas clave para el semestre que está por comenzar.

En ese contexto, Lucas Silva aparece como una pieza importante en el centro del mediocampo, ocupando el lugar de volante posicional ante la ausencia de Aníbal Moreno.

La base que piensa Coudet

En el arco, Santiago Beltrán se consolida como dueño del puesto por encima de Franco Armani y todo indica que continuará como titular durante este año.

En defensa, Ulises Giménez ocupó el lateral derecho ante la ausencia de Montiel. La zaga central estaría compuesta por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que Marcos Acuña completaría la línea de cuatro por el sector izquierdo.

Cuando se sume Nicolás Otamendi, una de las dudas será si hará dupla con Martínez Quarta o con Rivero.

En el mediocampo, la novedad pasa por Arambarri, quien se suma a un sector en el que también aparecen Lucas Silva y Fausto Vera. El cuarto volante podría ser Tomás Galván, hasta ahora inamovible en 2026, aunque Lautaro Pereyra también tiene chances de meterse por su desequilibrio.

Arriba, las opciones son escasas. Ya recuperado, Sebastián Driussi sería el delantero central y estaría acompañado por Facundo Colidio. Como alternativa ofensiva aparece Joaquín Freitas, mientras que también figuran como opciones Facundo González, Juan Cruz Meza y el jugador que quede afuera de la mitad de la cancha.

La probable formación de River ante Flamengo

Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

El amistoso ante Flamengo será una primera prueba importante para el nuevo ciclo de Coudet, en un River que todavía espera refuerzos y que necesita completar el plantel para afrontar el próximo semestre.