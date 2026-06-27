El hincha estatua de la República del Congo

Mi único héroe en este lío (llamado Copa Mundial de Fútbol 2026) es un hincha de la República Democrática del Congo.

Hoy 06:19

Por Mariano Donadío, en diario La Nación

Va vestido con los colores de su bandera -pantalón azul, saco y corbata rojos, camisa amarilla- y apoya a su equipo sin moverse, como una estatua humana. Es, para empezar, nuestro héroe del estoicismo.

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El hincha estatua del Congo se llama Michel Kuka Mboladinga, pero se lo conoce como Lumumba Vea, que significa “Lumumba vive”. Adopta postura de la estatua en Kinshasha de este héroe de la lucha anticolonial africana que fue capturado, torturado y asesinado en el contexto de una conspiración entre Bélgica y Estados Unidos. Es como si su fantasma regresara a la propia Norteamérica. El héroe de una denuncia silenciosa.

La hinchada grita, salta, canta. Lumumba Vea permanece inmóvil, con su brazo derecho extendido. “Es una ‘misión patriótica’ destinada a honrar la historia congoleña y brindar apoyo moral a la causa”, aclarará después del partido Michel Mboladinga, héroe de la memoria.

Además de la postura del brazo extendido, Mboladinga tiene otro gesto. Con la mano derecha se tapa la boca y con la izquierda remeda un revolver apoyado en su sien para simbolizar y denunciar el conflicto armado, la violencia extrema y el saqueo de recursos que sufre su país.