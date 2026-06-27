Diana Trujillo, la ingeniera colombiana clave en el programa Artemis

Diana Trujillo es una ingeniera colombiana que desempeña un papel crucial en el programa Artemis de la NASA, trabajando en el regreso del ser humano a la Luna.

Hoy 07:01

Diana Trujillo, oriunda de Cali, Colombia, es una figura destacada en el equipo que impulsa el regreso del ser humano a la Luna. Actualmente, su labor se centra en el programa Artemis II, una de las misiones más ambiciosas de la NASA. Aunque el enfoque suele estar en los astronautas, es fundamental reconocer el esfuerzo de los equipos técnicos que respaldan cada operación y decisión durante estas misiones.

La trayectoria de Diana Trujillo comenzó desde abajo, enfrentando el reto de adaptarse a un nuevo país sin recursos ni dominio del idioma. En sus primeros años en Estados Unidos, trabajó limpiando casas y asistió a un community college para aprender inglés. A pesar de las dificultades, su determinación nunca flaqueó; siempre tuvo el claro objetivo de trabajar en la NASA algún día.

Su sueño se materializó cuando logró ingresar a la universidad para estudiar ingeniería aeroespacial. Su disciplina y esfuerzo la llevaron a sobresalir en un campo que exige un alto nivel de competencia técnica. Este primer paso fue crucial para su posterior ingreso a la NASA, donde comenzó a forjar su carrera profesional.

El momento decisivo en su carrera llegó cuando fue seleccionada para la NASA Academy, un prestigioso programa que reúne a los mejores talentos en ingeniería y ciencia. En este espacio, Diana se convirtió en una de las primeras mujeres latinas inmigrantes en recibir esta oportunidad, lo que marcó un hito en su trayectoria.

Con el tiempo, su talento y dedicación la llevaron a involucrarse en proyectos complejos dentro de la NASA, especialmente en misiones de exploración planetaria. Su experiencia en este campo es invaluable, donde la precisión y el control son esenciales.

Antes de su participación en el programa Artemis, Trujillo contribuyó significativamente a las misiones Curiosity y Perseverance, los rovers enviados a Marte. En el caso de Perseverance, su rol fue crucial en el sistema del brazo robótico, que desempeña un papel vital en la recolección de muestras del suelo marciano, permitiendo obtener datos precisos sobre el planeta rojo.

Hoy en día, Diana Trujillo ejerce como ingeniera aeroespacial y directora de vuelo certificada en la NASA, un cargo que implica supervisar operaciones en tiempo real y coordinar equipos multidisciplinarios. Aunque su papel no es dirigir el programa Artemis en su totalidad, su trabajo es esencial para la ejecución de estas complejas misiones desde la Tierra.

El programa Artemis, especialmente Artemis II, es crucial para reintroducir a los astronautas en la órbita lunar después de más de cinco décadas. Aunque esta misión no implicará un alunizaje, es fundamental para probar los sistemas necesarios para futuras expediciones lunares. Diana Trujillo es parte del equipo que se encarga de la preparación y ejecución de estas operaciones, siendo un asset importante gracias a su amplia experiencia en el control de misiones.