Violento ataque a una empleada municipal: su pareja la habría golpeado y arrastrado por la casa tras una discusión

La mujer denunció que el acusado reaccionó con extrema violencia luego de un conflicto originado por un trámite laboral. El fiscal de turno ordenó su aprehensión y quedó alojado en una dependencia policial.

Hoy 08:14

Un hombre de 36 años fue aprehendido en la ciudad de La Banda, acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género contra su pareja, una empleada municipal de 35 años, en una vivienda del barrio La Fraternidad.

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De acuerdo con la denuncia radicada por la víctima, todo ocurrió durante la mañana del viernes, cuando ambos comenzaron a discutir porque ella necesitaba presentar un certificado médico en la Municipalidad y le pidió que la trasladara hasta el lugar. Según manifestó, el hombre se negó al pedido.

La mujer también le solicitó que le transfiriera dinero y que respondiera a los llamados de un prestamista que le reclamaba el pago de una deuda, aunque, siempre según su versión, tampoco obtuvo respuesta favorable.

Minutos después revisó su cuenta bancaria y advirtió que no se había acreditado una transferencia de 100 mil pesos que su pareja aseguraba haber realizado el día anterior. Al reclamarle por esa situación, la discusión escaló rápidamente.

La denunciante sostuvo que el acusado le expresó que estaba cansado de la relación y, en medio del altercado, la tomó del cabello, la arrastró por el interior de la vivienda y luego le aplicó varias patadas que impactaron sobre una de sus piernas.

Mientras pedía ayuda a una de sus hermanas para que alertara a la Policía, el agresor comenzó a juntar sus pertenencias con la aparente intención de retirarse del domicilio.

En su declaración, la mujer señaló además que la convivencia atravesaba un momento de fuerte conflicto luego de haber descubierto conversaciones de su pareja con otra mujer. También aseguró que no era la primera vez que sufría agresiones físicas por parte del acusado.

La víctima agregó que el hombre había consumido sustancias prohibidas tiempo atrás, aunque dijo desconocer si esa conducta continúa en la actualidad.

Tras ser examinada por personal médico de Sanidad Policial, se le diagnosticaron lesiones curables en cuatro días.

Informado de lo sucedido, el fiscal de Género e Intrafamiliar, Dr. Pedro Ibáñez, dispuso la inmediata aprehensión del sospechoso, además de la recepción de testimonios y otras medidas investigativas. El acusado permanece alojado en la Comisaría 14 mientras avanza la causa.