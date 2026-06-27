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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 7º
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Clima en Añatuya: soleado y templado para este Sábado 27 de junio de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas en ascenso. A partir de hoy, se anticipan jornadas agradables con cielos despejados.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta despejado y agradable en el inicio de este Sábado 27 de junio de 2026. Con una temperatura actual de 8.7 °C, los añatuyenses pueden esperar un día con un clima templado que favorecerá actividades al aire libre.

Hoy se pronostica que la temperatura alcanzará los 21.4 °C durante la tarde, lo que resultará en un ambiente ideal para disfrutar del sol. La humedad se mantiene alta en un 90%, pero con el sol brillando, se espera que la sensación térmica mejore notablemente.

Las condiciones climáticas seguirán siendo favorables en los próximos días. El domingo 28 de junio, la mínima será de 9.7 °C y la máxima de 18.7 °C, lo que significa que los añatuyenses podrán seguir disfrutando de un clima soleado y agradable.

El lunes 29 de junio, la situación se mantendrá similar, con una mínima de 5.8 °C y una máxima de 17 °C. Es importante destacar que el sol seguirá siendo protagonista y las temperaturas serán bastante cómodas para la época del año.

En resumen, el clima en Añatuya se caracterizará por jornadas soleadas y frescas en los próximos días. Para hoy, se espera una temperatura mínima de 8.7 °C y una máxima de 21.4 °C, lo que promete un día ideal para disfrutar al aire libre.

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