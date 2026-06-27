La Argentina estrena su primer centro antiterrorista: así es el CNA

Por primera vez se sientan en la misma sala las fuerzas federales, la Unidad de Información Financiera, Migraciones, Defensa y la SIDE. Fue creado con la guía del FBI.

Hoy 09:22

El FBI trajo el corazón de la operación: el oficio de investigar. Cómo se arma un caso. Cómo se lee un patrón. Cómo se conecta un dato huérfano con otro que parecía no tener nada que ver. Cómo se separa una amenaza real de los mil ruidos que la tapan. Método, disciplina, ciencia. En un terreno donde la improvisación se cuenta en muertos, eso es la materia prima. Y se puso sobre la mesa para que las fuerzas argentinas aprendieran a hacer algo que nunca hicieron bien: hablarse.

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Porque el precedente existe y conviene decirlo sin eufemismos. El 11 de septiembre no fue una falla de información. Estados Unidos tenía los datos. Lo que no tenía era agencias dispuestas a compartirlos. De esa herida nacieron los centros de fusión: una red para integrar y cruzar información entre jurisdicciones y niveles de gobierno. Con una regla de oro: todo indicio que sirve se deriva en el acto a quien debe investigarlo. El CNA es eso, traducido al castellano. No inventa nada. Copia bien, que a veces es más difícil.

Dos nombres para fijar en la memoria. Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, confirmado por el Senado en septiembre; y Ricardo Hernández, representante del FBI en la Argentina y agregado jurídico de la embajada.

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Por primera vez se sientan en la misma sala las fuerzas federales, la Unidad de Información Financiera, Migraciones, Defensa y la SIDE. Hasta ayer, cada una vigilaba por su cuenta, en su propio idioma, y lo que sabía una casi nunca llegaba a tiempo a la otra. El CNA existe para cerrar esa grieta. Una grieta que, en seguridad, se mide en vidas.

Y hay una decisión que lo define: lo que se produce no se guarda en un cajón. Se reparte. Hacia la Nación y hacia las provincias, porque una alerta temprana que llega tarde no es una alerta, es una autopsia. El centro no duerme. Tiene un Watch Center encendido las 24 horas y tres secciones que resumen su oficio: detectar el peligro, analizarlo, difundirlo.

Nada de esto se improvisó. Lo creó el Decreto 717/2025 en octubre pasado. La SIDE puso la sede. Entre marzo y mayo se sumó el personal de cada organismo. En junio de 2026 abrió en plena capacidad. Meses de trabajo.

El CNA no reemplaza a nadie. No allana, no procesa, no firma. Hace lo de antes, lo invisible: ve el patrón, une los puntos, ordena el riesgo y avisa. Su trabajo es prevenir, lo que nunca sale en la foto del operativo.

El 12 de junio pasaron por el primer taller de prevención de amenazas en escuelas 23 profesionales de esas mismas fuerzas. La calificación fue unánime: cinco sobre cinco, los veintitrés. El 74% se ofreció a seguir como referente. Y la idea más potente no la trajo un experto: la trajeron ellos. Pidieron una red federal permanente de enlaces, con mandato formal de sus instituciones. Otra vez la misma palabra, como una obsesión: coordinación. No pidieron más tecnología ni más presupuesto. Pidieron poder hablarse.

No es una intuición de principiantes. Es lo que la doctrina internacional sostiene hace décadas. El Centro Nacional de Evaluación de Amenazas del Servicio Secreto estadounidense, que funciona desde 1998, estudia la violencia dirigida y entrena a otros para detectar las señales antes de que alguien dispare. Su hallazgo es demoledor: en el 76% de los ataques masivos, el agresor había mostrado antes conductas que inquietaron a los que tenía cerca. El FBI lo dice sin anestesia: casi siempre, alguien vio venir la tragedia. El problema nunca fue la falta de señales. Fue no tener quién las junte.

Eso es lo que la Argentina incorpora hoy. Deja de discutir si conviene adelantarse y empieza a hacerlo con las herramientas de las agencias más serias del mundo: análisis conductual, equipos multidisciplinarios, alerta temprana y una certeza simple, que un dato guardado no sirve para nada. El país, por fin, juega en la liga de los estándares internacionales de seguridad.

La Argentina sabe lo que cuesta llegar tarde y partida en pedazos. Las heridas de los atentados de 1992 y 1994 siguen sin cerrar. Por eso esto no es un organigrama más. Es el primer intento en serio de dejar atrás el sálvese quien pueda y montar un sistema que se adelante. Y de ser, además, lo que ningún vecino es todavía: referencia.

Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de exterminio nazis y de ese infierno sacó una filosofía sobre el sentido, escribió que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y que en ese espacio está nuestra libertad. Prevenir es eso. Ensanchar ese espacio. Robarle a la fatalidad los minutos que separan un aviso de una masacre.