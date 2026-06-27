Rescate exitoso de un oso en un vecindario de Albany

Un oso negro fue rescatado de un árbol en Albany, generando preocupación entre los vecinos, mientras un equipo especializado logró evitar una tragedia durante la operación.

Hoy 10:30

En una situación extraordinaria, un oso negro se encontró trepado en un árbol en un vecindario residencial de Albany, provocando una mezcla de asombro y ansiedad entre los residentes.

Las imágenes del evento se difundieron rápidamente por las redes sociales, capturando la atención de miles, quienes se mostraron preocupados por la seguridad tanto del animal como de los vecinos.

Frente a la peligrosa presencia del oso, las autoridades decidieron implementar un operativo especial, cerrando varias calles para garantizar la seguridad de los habitantes y facilitar la intervención.

Durante varias horas, equipos de rescatistas especializados evaluaron la mejor manera de proceder, priorizando la integridad del animal y de la comunidad.

El momento más crítico se produjo cuando los rescatistas optaron por sedar al oso; tras la administración del tranquilizante, el animal cayó desde las ramas del árbol.

Afortunadamente, la caída fue controlada, ya que un equipo preparado logró atraparlo con una lona, evitando así lesiones graves y asegurando el éxito de la operación.

Las autoridades informaron que el oso será trasladado a un área segura para su recuperación y, tras este proceso, se le liberará en su hábitat natural, concluyendo así una operación que se convirtió en un tema de conversación en las redes.