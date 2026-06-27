Iker Muniain se convirtió en el nuevo director técnico de San Lorenzo

El español llegó a un acuerdo con la dirigencia del Ciclón y viajará esta semana a Buenos Aires para hacerse cargo del plantel que dejó Gustavo Álvarez.

Hoy 11:37

San Lorenzo ya tiene nuevo entrenador. La dirigencia del club de Boedo llegó a un acuerdo con Iker Muniain, quien se convertirá en el director técnico del equipo en reemplazo de Gustavo Álvarez.

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El español viajará esta semana a Buenos Aires para hacerse cargo del plantel y comenzar así su segunda experiencia como entrenador, después de su paso por el CD Derio, equipo de la quinta división española.

La llegada de Muniain tuvo un giro inesperado. Hace pocos días, el exfutbolista había aceptado una propuesta de Salamanca, club de la cuarta categoría de España. Sin embargo, el llamado de San Lorenzo modificó por completo sus planes.

Una de las claves para destrabar la operación fue que el vasco había incluido una cláusula de salida sin costo en caso de recibir un interés concreto por parte del club de Boedo. Por eso, la rescisión con Salamanca no representó un obstáculo para avanzar en las negociaciones.

Todavía no está definida la extensión del vínculo, pero ya hubo acuerdo tanto en lo económico como en el proyecto deportivo.

Su regreso al Ciclón, ahora como entrenador

Muniain había cerrado su carrera como futbolista a mediados de 2025 justamente con la camiseta de San Lorenzo. Tras su retiro, inició su camino como técnico en el CD Derio, donde estuvo cerca de lograr el ascenso.

Ese trabajo despertó el interés de Salamanca, pero finalmente el llamado del Ciclón terminó pesando más y el español decidió aceptar el desafío de volver a la Argentina.

Por qué San Lorenzo eligió a Muniain

Antes de cerrar la llegada del vasco, la dirigencia de San Lorenzo había intentado avanzar por Ramón Díaz, quien rechazó la propuesta. También se mantenían como alternativas Rubén Darío Insua y Néstor Gorosito.

Sin embargo, los dirigentes terminaron inclinándose por Muniain, a quien en la primera charla le plantearon la compleja situación institucional y deportiva que atraviesa el club.

El nuevo entrenador sabe que podría perder jugadores y que difícilmente lleguen refuerzos de jerarquía, pero aceptó igualmente el desafío.

Su decisión se apoya en un punto clave: conoce al plantel, mantiene una buena relación con varios referentes y algunos de ellos incluso fueron compañeros suyos durante su etapa como futbolista del club.

Además, según trascendió, los referentes habrían dado el visto bueno cuando fueron consultados por los directivos.

Con este escenario, Muniain iniciará una nueva etapa en San Lorenzo, esta vez desde el banco de suplentes, con el objetivo de ordenar al equipo y afrontar un contexto exigente desde lo deportivo e institucional.