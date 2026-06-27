Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 14º
X
Somos Deporte

Iker Muniain se convirtió en el nuevo director técnico de San Lorenzo

El español llegó a un acuerdo con la dirigencia del Ciclón y viajará esta semana a Buenos Aires para hacerse cargo del plantel que dejó Gustavo Álvarez.

Hoy 11:37

San Lorenzo ya tiene nuevo entrenador. La dirigencia del club de Boedo llegó a un acuerdo con Iker Muniain, quien se convertirá en el director técnico del equipo en reemplazo de Gustavo Álvarez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El español viajará esta semana a Buenos Aires para hacerse cargo del plantel y comenzar así su segunda experiencia como entrenador, después de su paso por el CD Derio, equipo de la quinta división española.

La llegada de Muniain tuvo un giro inesperado. Hace pocos días, el exfutbolista había aceptado una propuesta de Salamanca, club de la cuarta categoría de España. Sin embargo, el llamado de San Lorenzo modificó por completo sus planes.

Una de las claves para destrabar la operación fue que el vasco había incluido una cláusula de salida sin costo en caso de recibir un interés concreto por parte del club de Boedo. Por eso, la rescisión con Salamanca no representó un obstáculo para avanzar en las negociaciones.

Todavía no está definida la extensión del vínculo, pero ya hubo acuerdo tanto en lo económico como en el proyecto deportivo.

Su regreso al Ciclón, ahora como entrenador

Muniain había cerrado su carrera como futbolista a mediados de 2025 justamente con la camiseta de San Lorenzo. Tras su retiro, inició su camino como técnico en el CD Derio, donde estuvo cerca de lograr el ascenso.

Ese trabajo despertó el interés de Salamanca, pero finalmente el llamado del Ciclón terminó pesando más y el español decidió aceptar el desafío de volver a la Argentina.

Por qué San Lorenzo eligió a Muniain

Antes de cerrar la llegada del vasco, la dirigencia de San Lorenzo había intentado avanzar por Ramón Díaz, quien rechazó la propuesta. También se mantenían como alternativas Rubén Darío Insua y Néstor Gorosito.

Sin embargo, los dirigentes terminaron inclinándose por Muniain, a quien en la primera charla le plantearon la compleja situación institucional y deportiva que atraviesa el club.

El nuevo entrenador sabe que podría perder jugadores y que difícilmente lleguen refuerzos de jerarquía, pero aceptó igualmente el desafío.

Su decisión se apoya en un punto clave: conoce al plantel, mantiene una buena relación con varios referentes y algunos de ellos incluso fueron compañeros suyos durante su etapa como futbolista del club.

Además, según trascendió, los referentes habrían dado el visto bueno cuando fueron consultados por los directivos.

Con este escenario, Muniain iniciará una nueva etapa en San Lorenzo, esta vez desde el banco de suplentes, con el objetivo de ordenar al equipo y afrontar un contexto exigente desde lo deportivo e institucional.

TEMAS Club Atlético San Lorenzo de Almagro Iker Muniain
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mundial 2026: los cruces confirmados hasta el momento en los 16avos de final
  2. 2. “No me toquen”, las últimas palabras de Ernestina Pais antes de morir tras ser arrollada por un tren
  3. 3. Identificaron al camionero que murió en el trágico choque e incendio sobre la Ruta 34
  4. 4. Quién era Ernestina Pais: de compartir pantalla con Jorge Guinzburg a convertirse en una figura de la televisión argentina
  5. 5. Conmoción y dolor: cómo fue el accidente donde perdió la vida Ernestina Pais
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT