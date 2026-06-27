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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 12º
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Qué determinó la autopsia a Ernestina Pais

El informe preliminar fue incorporado a la causa que investiga su muerte tras el accidente ferroviario ocurrido en San Isidro.

Hoy 10:26
Ernestina Pais

La autopsia practicada al cuerpo de la periodista y conductora Ernestina Pais confirmó que murió a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente ferroviario ocurrido este viernes en Acassuso, partido de San Isidro.

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De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba un traumatismo de cráneo grave, además de una laceración hepática y una contusión esplénica.

El estudio se realizó durante la misma noche del viernes y su resultado ya fue incorporado a la causa, que está caratulada como averiguación de causales de muerte y tramita en la UFI de Boulogne, a cargo de la fiscal Paula Hertrich.

Durante autopsia además se tomaron muestras de ADN y se extrajeron muestras de sangre y orina que serán sometidas a estudios toxicológicos. Estos análsis complementarios determinarán si la conductora circulaba bajo efectos de droga o alcohol y podrían demorarse hasta semanas.

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