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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 7º
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Policiales

Cayó el acusado de apuñalar a un adolescente durante una pelea en un bar de Los Núñez

El procedimiento se realizó durante la madrugada por orden de la Justicia. El menor permanece internado con una lesión que comprometió uno de sus pulmones.

Hoy 08:19

La Policía detuvo durante un allanamiento al joven acusado de haber apuñalado a un adolescente de 15 años durante una pelea ocurrida días atrás en un bar de la localidad de Los Núñez, departamento Río Hondo

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La víctima continúa internada en estado delicado a raíz de la grave lesión sufrida.

El procedimiento se concretó alrededor de las 6 de la mañana, en cumplimiento de una orden librada por el juez de Control y Garantías, Diego Martín Vittar, en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Emanuel Sabater por el supuesto delito de homicidio simple en grado de tentativa.

Los uniformados se presentaron en una vivienda de la mencionada localidad, donde fueron recibidos por una mujer de 51 años, a quien notificaron sobre la medida judicial. Tras requisar el inmueble, localizaron al sospechoso, identificado como Lucas Fabio Emanuel Escobar, alias "Pardal", en una de las habitaciones y procedieron a su detención.

De acuerdo con el informe policial, el allanamiento se desarrolló sin incidentes y con la presencia de testigos hábiles. Una vez finalizado el procedimiento, el acusado fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa busca esclarecer las circunstancias en las que Kevin Leonel Cáceres, de 15 años, recibió una puñalada durante un enfrentamiento registrado en un bar de Los Núñez. Como consecuencia del ataque, el adolescente sufrió una lesión que comprometió uno de sus pulmones, por lo que permanece internado bajo observación médica.

Mientras avanzan las medidas investigativas, la Fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar la mecánica del hecho y la eventual responsabilidad penal del detenido.

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