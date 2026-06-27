Clima ideal en La Banda: un sábado soleado y cálido para los bandeños

El clima en La Banda se presenta con temperaturas frescas, pero se espera un agradable ascenso a lo largo del día. Los bandeños podrán disfrutar de un fin de semana mayormente soleado.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, la condición climática es despejada, lo que permitirá a los bandeños disfrutar de un día soleado. Con una temperatura actual de 1.2 °C, la sensación térmica es de -1.3 °C, por lo que se recomienda abrigarse al salir en las primeras horas de la mañana.

Durante el día, se anticipa un notable aumento en las temperaturas, alcanzando una máxima de 21.2 °C. Este ascenso brindará un clima ideal para actividades al aire libre, especialmente por la tarde cuando el sol esté en su punto más alto.

El pronóstico para mañana, domingo 28 de junio, también es favorable, con un clima soleado y temperaturas que oscilarán entre los 11.6 °C de mínima y 20.2 °C de máxima. Los bandeños podrán disfrutar de otro día agradable para compartir con familia y amigos.

Para el lunes 29 de junio, el cielo se mantendrá despejado y las temperaturas mínimas y máximas se establecerán en 6.8 °C y 17.6 °C respectivamente. A pesar de la leve caída en la máxima, el clima seguirá siendo propicio para actividades al aire libre.

En resumen, hoy los bandeños disfrutarán de un día soleado con una temperatura mínima de 8.8 °C y una máxima de 21.2 °C. Los vientos se registran a 7.9 km/h desde el NNE y la humedad es del 93%, lo que sugiere un ambiente fresco en las primeras horas del día.