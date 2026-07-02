Tras el escándalo de Adorni, Santiago Caputo pidió "condecorar" al Gobierno por su lucha contra la corrupción

El asesor presidencial aseguró que la administración de Javier Milei realizó la mayor reducción de la corrupción al achicar el Estado y afirmó que las organizaciones dedicadas a la transparencia deberían reconocer al Ejecutivo.

Hoy 09:16

Luego de la salida del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio del escándalo por sus ahorros, viajes y propiedades de lujo, el asesor presidencial Santiago Caputo defendió al Gobierno nacional y sostuvo que la gestión de Javier Milei debería ser reconocida por su política contra la corrupción.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Caputo aseguró que "ningún gobierno ha hecho más contra la corrupción que este gobierno" y vinculó ese resultado con la reducción del tamaño del Estado impulsada por la administración libertaria.

"La explicación es simple. La corrupción es inherente al Estado. Allí donde haya un burócrata que puede vender un favor hay alguien dispuesto a comprarlo. Como dice el Presidente, ningún empresario puede comprar un favor que un político no puede vender", expresó.

En ese sentido, el asesor consideró que la única solución para combatir la corrupción estructural es reducir el Estado a su mínima expresión.

"Habiendo reducido el gasto público en más de 30 puntos porcentuales en términos reales, de allí se desprende que este gobierno ha producido la reducción más grande de la historia en materia de corrupción", afirmó.

Finalmente, Caputo sostuvo que las organizaciones dedicadas a la transparencia deberían destacar la gestión del Ejecutivo nacional.

"Todas las ONGs y organizaciones dedicadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción deberían condecorar a este gobierno y a este Presidente como el más transparente de la historia. Las opiniones contrarias deben ser descartadas por improcedentes e infundadas", concluyó.