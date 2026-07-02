Buscan intensamente a "Rubio", un perro que se perdió en el barrio Autonomía

El animal desapareció el sábado en inmediaciones de las torres 107 y 108. Tiene una particularidad en sus ojos y una lesión en una de sus patas traseras.

Hoy 09:20

Una familia solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a "Rubio", un perro de gran tamaño que se perdió el pasado sábado en las inmediaciones de las torres 107 y 108 del barrio Autonomía, en la ciudad Capital.

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El animal responde al nombre de "Rubio" y presenta características muy particulares que pueden facilitar su identificación: tiene un ojo de color celeste y el otro marrón.

Además, sus dueños informaron que tiene lastimada una de sus patas traseras y no la apoya al caminar, por lo que requiere ser localizado cuanto antes.

Según indicaron, la última vez que fue visto fue el lunes por la noche, cuando vecinos lo observaron en la intersección de Pedro León Gallo y Lugones.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero o lo haya visto puede comunicarse al 385-486-8599.