Tras la eliminación, Pape Gueye renunció temporalmente a la selección de Senegal

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Después de la agónica eliminación a mano de Bélgica, el lateral del Villarreal decidió retirarse de la selección y arremetió en contra de su cuerpo técnico: "Mientras siga, me tomaré un descanso de la selección", publicó en redes sociales.
La eliminación frente a Bélgica dejó secuelas en el seleccionado de Senegal. Apenas unas horas después de despedirse del Mundial, el mediocampista Pape Gueye hizo públicas las diferencias con el cuerpo técnico y anunció que no volverá a vestir la camiseta de su país mientras Pape Thiaw continúe como entrenador.
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A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el volante del Villarreal expresó su malestar con la conducción del equipo y confirmó que se tomará un descanso de la selección hasta que haya un cambio en el banco de suplentes. Su mensaje dejó al descubierto un conflicto interno que, hasta ese momento, no había trascendido públicamente.
"Vuelvo para contarles algo sobre la eliminación... pero hoy quiero anunciar que, mientras siga este cuerpo técnico, me tomaré un descanso en la selección", escribió el mediocampista del Villarreal en una historia publicada en su cuenta de Instagram.
El mensaje llegó pocas horas después de una eliminación tan inesperada como dolorosa. Senegal tenía la clasificación prácticamente asegurada, pero la perdió en los minutos finales, un desenlace que desató fuertes cuestionamientos hacia el entrenador y su equipo de trabajo. Gueye fue el primero en hacerlo públicamente, aunque no sería el único integrante del plantel en expresar su descontento con las decisiones del técnico
Con una ventaja de 2-0 y cuando restaban menos de cinco minutos para el final, Senegal dejó escapar un partido impresionan, el cierre desató una ola de críticas hacia el entrenador Pape Thiaw, especialmente por una de sus decisiones: reemplazar a Pape Gueye a los 21 minutos del segundo tiempo, una modificación que muchos consideraron que tiró el equipo para atrás y resistir el resultado, algo que no lograron al final.