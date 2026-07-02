Tras la eliminación, Pape Gueye renunció temporalmente a la selección de Senegal

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 8º
Mundial 2026
FINALIZADO
Estados Unidos 2
Bosnia Herzegovina 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Bélgica 3
Senegal 2
FINALIZADO
16:00
España -
Austria -
2 / 07 / 2026
20:00
Portugal -
Croacia -
2 / 07 / 2026
00:00
Suiza -
Argelia -
3 / 07 / 2026
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Tras la eliminación, Pape Gueye renunció temporalmente a la selección de Senegal

Después de la agónica eliminación a mano de Bélgica, el lateral del Villarreal decidió retirarse de la selección y arremetió en contra de su cuerpo técnico: "Mientras siga, me tomaré un descanso de la selección", publicó en redes sociales.

Hoy 09:43

La eliminación frente a Bélgica dejó secuelas en el seleccionado de Senegal. Apenas unas horas después de despedirse del Mundial, el mediocampista Pape Gueye hizo públicas las diferencias con el cuerpo técnico y anunció que no volverá a vestir la camiseta de su país mientras Pape Thiaw continúe como entrenador.

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A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el volante del Villarreal expresó su malestar con la conducción del equipo y confirmó que se tomará un descanso de la selección hasta que haya un cambio en el banco de suplentes. Su mensaje dejó al descubierto un conflicto interno que, hasta ese momento, no había trascendido públicamente.

"Vuelvo para contarles algo sobre la eliminación... pero hoy quiero anunciar que, mientras siga este cuerpo técnico, me tomaré un descanso en la selección", escribió el mediocampista del Villarreal en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

El mensaje llegó pocas horas después de una eliminación tan inesperada como dolorosa. Senegal tenía la clasificación prácticamente asegurada, pero la perdió en los minutos finales, un desenlace que desató fuertes cuestionamientos hacia el entrenador y su equipo de trabajo. Gueye fue el primero en hacerlo públicamente, aunque no sería el único integrante del plantel en expresar su descontento con las decisiones del técnico

Con una ventaja de 2-0 y cuando restaban menos de cinco minutos para el final, Senegal dejó escapar un partido impresionan, el cierre desató una ola de críticas hacia el entrenador Pape Thiaw, especialmente por una de sus decisiones: reemplazar a Pape Gueye a los 21 minutos del segundo tiempo, una modificación que muchos consideraron que tiró el equipo para atrás y resistir el resultado, algo que no lograron al final.

TEMAS Mundial 2026 Senegal
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