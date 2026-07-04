Interesantes actividades: el CCB propone numerosos talleres para chicos y grandes

El Centro Cultural del Bicentenario continúa con su atractivo programa de talleres. “Chuy, chuy, cuentos que abrigan”, la propuesta para los más pequeños. En la nota conocé toda la oferta para la semana que que viene.

Hoy 05:53

El Centro Cultural del Bicentenario dictará, este martes 7 y el jueves 9 de julio, el Taller “Chuy, chuy…cuentos que abrigan”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.

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La palabra Chuy es una voz quichua, usada desde los primeros habitantes. A través de cuentos, adivinanzas y poesías, los participantes jugarán con el vocablo, potenciando la lectoescritura. En “Chuy, Chuy… cuentos que abrigan “, se escribirán frases poéticas, dramatizarán textos, inventarán rimas, coplas y adivinanzas para que las palabras sirvan de abrigo.

Un taller para disfrutar a través del juego, la alegría y la diversión.

Más propuestas para todas las edades

Por su parte, el CCB continúa impulsando talleres destinados a jóvenes y adultos, entre los cuales se destacan el denominado “Fotoproducto y Edición con Teléfono Celular”, de “Fotografía de Moda con Modelos en Retrato e Iluminación Profesional con Celular” y el de “Creador de Contenido Audiovisual para Redes Sociales”.

El Taller de Fotoproducto y Edición con Teléfono Celular está destinado a emprendedores, comerciantes y público en general, a partir de los 16 años. El mismo se dictará los días lunes 6, 13 y 20 de julio, en dos comisiones: Comisión 1) de 15 a 16:30hs y Comisión 2) de 16:30 a 18:00hs. En este taller se abordará cómo usar cajas de iluminación y técnicas avanzadas con celular, creación de un estudio fotográfico, optimizar fotos para e-commerce, jugar con la luz, componer la imagen perfecta y editar tus fotos.

Por su parte, el Taller de Fotografía de Moda con Modelos en Retrato e Iluminación Profesional con Celular está dirigido a emprendedores, comerciantes y público en general, desde los 17 años y se dictará los días martes 7, 14, 21 y 28 de julio, también en dos comisiones: de 15 a 16:30hs y de 16:30 a 18:00hs. En el mismo, los participantes aprenderán técnicas de modelaje para retrato, el manejo de la luz natural y artificial, el uso de esquemas de iluminación profesional, la realización de producciones en estudio y exteriores y la edición de imágenes con Lightroom. Además, se abordará la creación de lookbooks y la construcción de un portafolio fotográfico.

Por último, el Taller de Creador de Contenido Audiovisual para Redes sociales, se dictará desde el miércoles 8, durante cuatro encuentros, en dos comisiones, de 15 a 16:30hs y de 16:30 a 18hs. El taller propone producir videos para promocionar marca o negocio en redes sociales, incluyendo el proceso de filmación y edición del video.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.