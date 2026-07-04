El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 4 de julio: la mínima será de 1° y la máxima alcanzará los 15°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas bajas durante las primeras horas del día.
El primer fin de semana de julio comenzará con bajas temperaturas en Santiago del Estero. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 4 de julio se espera una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 15°C, en una jornada que estará marcada por el cielo mayormente nublado.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Durante la madrugada la temperatura rondará los 5°C, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Por la mañana se registrará la temperatura más baja del día, con 1°C, mientras que el cielo continuará mayormente nublado y los vientos disminuirán a velocidades de entre 7 y 12 km/h.
En horas de la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 15°C, con persistencia de la nubosidad y vientos del norte de entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 10°C, con cielo algo nublado y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.
El organismo nacional prevé 0% de probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias para este sábado en la provincia.