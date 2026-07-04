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SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 7º
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El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 4 de julio: la mínima será de 1° y la máxima alcanzará los 15°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas bajas durante las primeras horas del día.

Hoy 02:00

El primer fin de semana de julio comenzará con bajas temperaturas en Santiago del Estero. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 4 de julio se espera una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 15°C, en una jornada que estará marcada por el cielo mayormente nublado.

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Durante la madrugada la temperatura rondará los 5°C, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana se registrará la temperatura más baja del día, con 1°C, mientras que el cielo continuará mayormente nublado y los vientos disminuirán a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En horas de la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 15°C, con persistencia de la nubosidad y vientos del norte de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 10°C, con cielo algo nublado y viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.

El organismo nacional prevé 0% de probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias para este sábado en la provincia.

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