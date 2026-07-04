Delincuentes armados asaltan en Santa Barbara y roban millones

Un violento asalto en Santa Barbara culminó con el robo de cuatro millones de pesos y varios dispositivos móviles por parte de un grupo armado que irrumpió en un domicilio familiar.

Hoy 02:20

Un violento asalto se registró en el departamento de Santa Barbara, donde un grupo comando logró hacerse con un millonario botín de cuatro millones de pesos. Los delincuentes, armados, irrumpieron en un domicilio y sometieron a un joven que se encontraba durmiendo.

Los hechos ocurrieron en la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, en una vivienda ubicada entre las localidades de El Palmar y El Piquete. Cuatro sujetos, al ingresar al inmueble, golpearon al joven y lo maniataron, mientras amenazaban a sus padres.

Uno de los asaltantes, portando un arma blanca y un martillo, fue quien agredió al joven, exigiéndole que entregara todo el dinero disponible en el hogar. Al mismo tiempo, un cómplice mantenía bajo amenaza a los padres del joven para evitar cualquier intervención.

Otro de los delincuentes, armado con un arma de fuego, revisó meticulosamente cada habitación de la casa y se apoderó de cuatro millones de pesos, además de cinco teléfonos celulares, un parlante y una linterna.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron rápidamente en una camioneta, donde un cómplice los esperaba para facilitar su fuga. Las víctimas, aún en estado de shock, alertaron de inmediato a las autoridades.

La policía, tras recibir el aviso, se trasladó al lugar y el joven asaltado proporcionó características físicas de los delincuentes y del vehículo utilizado en la huida. A raíz de la situación, se realizaron pericias por parte de personal del departamento de Criminalística.

A pesar de las búsquedas realizadas en las inmediaciones, los delincuentes no fueron localizados. La denuncia fue formalizada en la Seccional 10° y se asignaron actuaciones complementarias bajo la supervisión del representante fiscal.

Los residentes de Santa Barbara están alarmados por la creciente ola de robos en la zona, recordando incidentes similares que ocurrieron en mayo y junio, donde otros delincuentes también lograron sustraer sumas millonarias en asaltos violentos.