Choque tras persecución policial deja heridos en Salta

Una persecución policial en Salta concluyó con un choque que dejó a una mujer herida y a un conductor detenido en la esquina de Italia y Carmen Salas, en el barrio Villa Mónica.

Hoy 01:35

Poco antes del mediodía, un intenso operativo policial se desarrolló en la ciudad de Salta, culminando en un accidente de tráfico que involucró a un Volkswagen Nivus y un Peugeot rojo. Según informes de El Tribuno, el Volkswagen, que presuntamente había sido robado, era seguido por efectivos de seguridad cuando perdió el control y chocó contra otro vehículo.

Como resultado del impacto, una mujer que viajaba en el Peugeot sufrió heridas y necesitó asistencia de emergencias en el lugar del siniestro. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni si fue trasladada a un centro médico.

El choque ocurrió en la esquina de Italia y Carmen Salas, en el barrio Villa Mónica, una zona de la ciudad marcada por la congestión vehicular. Tras el accidente, el Volkswagen quedó detenido a pocos metros del lugar, mientras que el conductor fue reducido y aprehendido por la Policía.

Este incidente también causó daños materiales en una vivienda cercana, donde parte del muro se destruyó debido a la fuerza del impacto, lo que generó conmoción entre los vecinos del área.

En la escena del accidente, se encontraban trabajando efectivos de la Policía, personal de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y agentes de Tránsito. Estos últimos realizaron las pericias necesarias y llevaron a cabo las acciones pertinentes para regular la circulación en la zona mientras se preservaba el área afectada.

Este tipo de incidentes pone de relieve la necesidad de una mayor seguridad vial y de protocolos adecuados en situaciones de persecución policial, en aras de proteger a los ciudadanos y minimizar riesgos en las calles.