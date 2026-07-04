Detenidos por asalto a madre e hija en San Miguel de Tucumán

El Ministerio Fiscal de Tucumán ha solicitado que los detenidos por el asalto a una madre y su hija permanezcan bajo custodia mientras se desarrolla la investigación.

Hoy 01:26

El pasado viernes 3 de julio, se llevó a cabo una audiencia crucial en la que el Ministerio Fiscal solicitó el control de las aprehensiones y la formalización de la investigación en relación a un asalto violento ocurrido en San Miguel de Tucumán.

Este caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos II, encabezada por Susana Cordisco, quien estuvo acompañada por la auxiliar fiscal Florencia Cocimano.

La Fiscalía ha formulado cargos contra los acusados por el delito de robo con arma de fuego en calidad de coautores, solicitando su prisión preventiva por 43 días para llevar a cabo las medidas periciales necesarias, ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Respecto a las características del hecho delictivo, la investigadora fiscal subrayó que “fue un hecho grave y violento, los autores actuaron de manera coordinada” para desapoderar a la víctima de sus pertenencias, en un contexto de vulnerabilidad.

El asalto ocurrió el 1º de julio, alrededor de las 8:40 horas, cuando una mujer y su hija de nueve años intentaban ingresar a su hogar en las calles Alberdi y Florida de San Miguel de Tucumán. Fueron interceptadas por una motocicleta conducida por Lucas Exequiel Graneros, acompañado por Orlando Jesús Alderete.

Graneros descendió de la motocicleta y, armado, amenazó a la mujer mientras su hija se encontraba a su lado. La víctima, en un intento de proteger a su hija, arrojó su mochila al suelo, pero el delincuente insistió en la entrega de un teléfono celular, amenazando con violencia en caso de negativa.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron en la motocicleta, dejando a la madre y a su hija en una situación de gran angustia y temor, lo que resalta la necesidad de un refuerzo en la seguridad pública en la región.