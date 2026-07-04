La Federación de Vóley puso en marcha el proyecto de selecciones provinciales rumbo al Argentino 2026

La FVSE inició el proceso de observación, evaluación y convocatoria de jugadoras y jugadores que representarán a Santiago del Estero en los próximos Campeonatos Argentinos.

Hoy 08:24

La Federación de Vóley de Santiago del Estero (FVSE) dio inicio oficialmente al proyecto de selecciones provinciales rumbo a los próximos Campeonatos Argentinos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del voleibol santiagueño y ampliar las oportunidades para jugadoras y jugadores federados de toda la provincia.

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El proceso comenzó con instancias de observación, evaluación y convocatoria para conformar los seleccionados que representarán a Santiago del Estero en las competencias nacionales.

La primera convocatoria se realizó el pasado domingo en las instalaciones del Club Ciclista Olímpico de La Banda, donde se llevó a cabo una jornada destinada a la rama femenina, con vistas al Campeonato Argentino que se disputará en Chaco entre el 25 y el 29 de agosto.

La actividad estuvo encabezada por la entrenadora FEVA Nac I y profesora María Elena Giménez, quien coordinó los trabajos de evaluación junto al cuerpo técnico designado por la Federación.

La convocatoria reunió a más de 70 jugadoras provenientes de distintos clubes e instituciones de la provincia, un número que refleja el crecimiento sostenido del voleibol femenino y el entusiasmo de las jóvenes deportistas que buscan vestir la camiseta santiagueña en el máximo certamen nacional de selecciones.

Desde la Mesa Directiva de la FVSE destacaron el acompañamiento de las familias, entrenadores y clubes que participan de estos procesos, al considerar que el desarrollo de las selecciones provinciales es resultado del trabajo conjunto de toda la comunidad del vóley santiagueño.

En paralelo, la Federación confirmó la designación del profesor Emmanuel Suárez, entrenador FEVA Nivel II Nacional, como responsable del seleccionado masculino.

El flamante entrenador informó que durante el fin de semana largo correspondiente al 9 de julio se realizará la primera convocatoria destinada a jugadores de Capital y La Banda, dando inicio al proceso de observación y evaluación que luego se extenderá al resto del territorio provincial.

Además, la FVSE comunicó que el puesto de delegado de las selecciones provinciales estará a cargo de Walter Santillán, integrante de la Comisión Directiva de la entidad, quien tendrá la responsabilidad de coordinar los aspectos organizativos y administrativos de las delegaciones durante la preparación y la competencia.

La creación y el fortalecimiento del seleccionado masculino forman parte de los principales objetivos institucionales de la Federación, que busca impulsar el crecimiento del voleibol masculino en toda la provincia mediante un proyecto sostenido.

Según se informó, la mirada no estará puesta únicamente en las competencias actuales, sino también en la preparación de los equipos que representarán a Santiago del Estero en los Campeonatos Argentinos de 2027 y en futuras competencias nacionales.

La entidad adelantó que cada convocatoria, concentración y actividad vinculada a las selecciones provinciales será comunicada oportunamente a través de sus redes sociales y canales oficiales, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para todos los deportistas federados.

En materia competitiva, la FVSE continúa desarrollando la cuarta fecha de su Torneo Oficial, el campeonato más importante del calendario provincial, con participación de instituciones de toda la provincia.

El certamen incluye las categorías Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-21 y Primera División, tanto en la rama femenina como masculina.

La Federación también acompaña y coordina torneos clasificatorios para competencias regionales y nacionales, además de brindar apoyo al crecimiento del Newcom, disciplina que tuvo un notable desarrollo en los últimos años y que mantiene una intensa actividad deportiva.

Actualmente, la Federación de Vóley de Santiago del Estero nuclea a más de 45 clubes e instituciones deportivas de toda la provincia, consolidándose como una de las federaciones con mayor crecimiento en los últimos años.

A través de un trabajo permanente de organización, capacitación, competencia y desarrollo de selecciones provinciales, la institución busca seguir fortaleciendo el vóley santiagueño y promover el deporte como herramienta de formación, integración y representación provincial.