El Zoológico Bíblico de Jerusalén celebra el nacimiento de cuatro capibaras, homenajeando a The Beatles al darles los nombres de sus integrantes, resaltando la importancia del evento y el legado musical.

Hoy 05:22

El Zoológico Bíblico de Jerusalén ha celebrado un acontecimiento significativo con el nacimiento de cuatro crías de capibara, un evento poco común en sus instalaciones. Este nacimiento se convierte en un motivo de alegría y orgullo para el zoológico.

Las nuevas crías de capibara, nacidas a finales de mayo de 2026, han sido nombradas John, Paul, George y Ringo, en honor a los miembros de la legendaria banda británica The Beatles. Este gesto no solo celebra el nacimiento, sino que también rinde homenaje a la influencia perdurable del cuarteto de Liverpool.

El nacimiento de estas crías marca el primer registro de esta especie en más de una década dentro del zoológico, lo que añade un valor especial a este evento. Los visitantes del zoológico han mostrado un gran interés en las crías, atraídos por su carácter tierno y singular.

La elección de los nombres para las crías de capibara refleja la intención del zoológico de celebrar el legado musical de The Beatles, una de las bandas más influyentes en la historia de la música. Este homenaje resalta la conexión entre la naturaleza y el arte, promoviendo la conservación de especies.

Además, los visitantes han expresado su entusiasmo por el homenaje musical, lo que ha contribuido a un aumento en la asistencia al zoológico. La combinación de flora y fauna con la cultura pop ha creado una experiencia única para los asistentes.

El Zoológico Bíblico de Jerusalén continúa su misión de educar y entretener a sus visitantes, ofreciendo eventos y actividades que resaltan la importancia de la conservación de la vida salvaje. Este nacimiento es un paso más en esa dirección.