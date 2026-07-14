Autoridades incautan más de 137 mil dosis de droga en Jujuy

Las autoridades de Jujuy han incautado más de 137 mil dosis de estupefacientes, incluyendo 450 gramos de cocaína y 26,9 kilos de marihuana, en una serie de operativos contra el narcomenudeo.

Hoy 02:24

En una reciente operación, las fuerzas de seguridad de Jujuy han logrado incautar más de 137 mil dosis de estupefacientes, que incluyen 450 gramos de cocaína y 26,9 kilos de marihuana. Estas acciones llevaron a la detención de 21 personas en el marco de una serie de procedimientos realizados en la provincia.

Los operativos, que se llevaron a cabo entre el 3 y el 9 de este mes, fueron parte de un esfuerzo coordinado para combatir el narcomenudeo en Jujuy. En total, se realizaron 19 procedimientos en diferentes localidades de la provincia.

Según el Ministerio de Seguridad de Jujuy, las investigaciones estuvieron a cargo de la Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos, en colaboración con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Durante estos operativos, se confiscó un total de 450 gramos de cocaína que equivalen a 2 mil 251 dosis, junto con 26 kilos 96 gramos de marihuana, que representan 134 mil 800 dosis.

Además de las drogas, las autoridades también incautaron nueve teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, así como un automóvil y una motocicleta, todos elementos que serán utilizados como pruebas en las investigaciones judiciales.

Las autoridades han enfatizado la importancia de las denuncias anónimas para el inicio de investigaciones relacionadas con el narcomenudeo. Los ciudadanos pueden realizar estas denuncias a través del sitio web denuncias.mpajujuy.gob.ar o utilizando los buzones disponibles en diversas instituciones estatales y comunales de la provincia.