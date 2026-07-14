Un trágico accidente de motocicleta en Villa Berthet deja un fallecido

Un accidente de tránsito en Villa Berthet resultó en la muerte de un motociclista de 48 años tras una colisión con un automóvil importado.

Hoy 03:31

En un trágico accidente de tránsito ocurrido en Villa Berthet, un hombre de 48 años perdió la vida tras colisionar su motocicleta con un automóvil. El incidente tuvo lugar el domingo a las 21:00 horas en la Ruta Provincial Nº 4, a 6 kilómetros de la localidad, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con los informes, el motociclista, identificado como Luis Ariel Muñoz, conducía una Yamaha Crypton de 110 cc, color azul, cuando se produjo la colisión con un automóvil BMW X5, guiado por un hombre de 68 años, H.E.F., residente de Villa Minetti, provincia de Santa Fe.

Al llegar al lugar del accidente, los agentes de la Comisaría de Villa Berthet encontraron al motociclista tendido sobre la banquina sin signos vitales. A pesar de la pronta llegada del personal médico del nosocomio local, se confirmó el deceso del conductor de la motocicleta.

Las autoridades realizaron un Acta de Constatación y tomaron fotografías de la escena del accidente, así como también procedieron al secuestro de ambos vehículos implicados en el siniestro vial.

El Equipo Fiscal N° 1 de Villa Ángela fue notificado sobre el incidente y se ordenaron las pericias pertinentes para investigar las circunstancias del accidente. Las autoridades aseguraron el área y esperaron la llegada de personal de la División Criminalística Villa Ángela.

Este caso ha sido calificado como un Supuesto Accidente de Tránsito Fatal, y se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos que llevaron a esta tragedia en la región.