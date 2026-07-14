Detención de adolescentes por portación de arma en barrio Los Hornos

La policía detuvo a dos adolescentes en barrio Los Hornos, Santa Fe, tras recibir alertas sobre la portación de un arma de fuego.

Hoy 04:25

Este domingo, antes de la medianoche, dos adolescentes fueron aprehendidos en barrio Los Hornos, Santa Fe, durante un operativo de la Brigada Motorizada de la policía capitalina. Los oficiales aseguraron un arma de fuego que había sido descartada durante una persecución.

El procedimiento se inició cuando operadores de la Central de Emergencias 911 recibieron varias llamadas de vecinos que informaban sobre la presencia de individuos sospechosos en las inmediaciones de Castelli y Freyre. Ante la situación, se enviaron patrulleros al lugar.

Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a dos adolescentes que coincidían con las descripciones proporcionadas. Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar corriendo, pero fueron alcanzados y reducidos a pocos metros del lugar.

Durante la persecución, uno de los jóvenes arrojó un objeto en un terreno baldío, que resultó ser una pistola calibre 9 milímetros en estado precario y sin balas, la cual fue secuestrada por la policía.

Las autoridades informaron sobre la detención y el secuestro del arma a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. Posteriormente, se notificó al fiscal de la Unidad fiscal especializada en responsabilidad penal adolescente (Uferpa) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó las actuaciones pertinentes por la presunta portación indebida de un arma de guerra y que se realicen los peritajes criminalísticos correspondientes sobre la pistola asegurada.