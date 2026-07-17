Una de cal y una de arena: Varrone es 3ro en Spa pero se despistó en el final

La gran vuelta que registró Nicolás Varrone en el último tercio del entrenamiento le permitió quedar entre los mejores de la F2 en Bélgica.

Hoy 08:06

Nicolás Varrone comenzó su trabajo dentro de la FIA Fórmula 2 en el exigente trazado de Spa Francorchamps, compartiendo el fin de semana del Gran Premio de Bélgica con Franco Colapinto en la F1 y el ítalo argentino Mattia Colnaghi en la F3. La pista belga significa la 8va fecha de la F2, donde el fin de semana comenzó con buenas referencias en el reloj y un despiste que frenó los últimos intentos para mejorar los registros.

Utilizando los neumáticos de compuesto medio (color amarillo) en esta sesión, el argentino tuvo un sólido inicio, conociendo la pista de su paso anterior por categorías de monopostos y también de endurance. Cuando quedaban sólo 15 minutos para terminar la tanda, Varrone se colocó 3ro con un tiempo de 1m59,253 a 326 milésimas del referente, el búlgaro Nikola Tsolov. Se benefició de los excesos en los límites de pista protagonizados por el irlandés Alexander Dunne, del Rodin Motorsport, a quien le borraron tres vueltas rápidas.

La sesión pasó de la primera referencia, a cargo de Rafael Camara (Invicta Racing), en un tiempo de 2m00s057 hasta el registro final con el 1m58s927 de Tsolov. A falta de cuatro minutos, un mínimo exceso de Varrone provocó un desliz que lo llevó hasta las vías de escape justo antes de la curva de Stavelot, provocando que se detuviera la actividad. Esto selló cualquier intento de mejora y los registros ya no cambiaron.

Varrone deberá disputar la Clasificación hoy mismo, a las 11:00 horas de Argentina montando los neumáticos super blandos (color morado). El sábado tendrá la Carrera Sprint a las 9:05hs (18 vueltas) y el domingo la Carrera Principal a las 5:00 horas (25 vueltas).