FIA F3: Mattia Colnaghi fue 11° en la práctica de Spa – Francorchamps

Tras una ajustada sesión cronometrada, en donde 21 autos giraron en menos de un segundo, el piloto ítalo argentino giró sin inconvenientes en la pista belga con el auto de MP Motorsport.

Hoy 07:51

Se inició la sexta ronda del campeonato de FIA Fórmula 3 en el circuito belga de Spa – Francorchamps con la práctica en la pista de 7.004 metros y en donde Mattia Colnaghi consiguió establecer el undécimo tiempo al marcar 2m06s733 a bordo del coche de MP Motorsport, con el cual recorrió 11 giros en el emblemático escenario.

Con dicha referencia, y en una sesión que contó con 21 de los 30 participantes girando en menos de un segundo de diferencia, el piloto ítalo argentino se colocó el 11.° puesto a 422 milésimas del británico Freddie Slater (Trident), quien fue el más veloz en el circuito belga, escoltado por Théophile Naël (Campos) a 151/1000 y Maciej Gladysz (ART) a 0s240.

Por su parte, el americano Ugo Ugochukwu (Campos), quien lidera el campeonato, fue quinto a 0s249, quedando detrás de su compañero Ernesto Rivera (a 0s242).