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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 26º
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Locales

Personal de Salud realizó controles focales y relevamientos para la prevención del dengue en el barrio San Carlos

Equipos del Ministerio de Salud, el CAMM N° 7 Avenida, la Dirección de Vectores y agentes sanitarios realizaron controles focales y relevamientos para detectar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Hoy 14:52

En el marco de las acciones de prevención del dengue, el equipo del CAMM N° 7 Avenida, junto a la Dirección de Vectores, llevó adelante controles focales en distintos sectores del barrio San Carlos, con el objetivo de detectar y eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti.

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Asimismo, personal del Ministerio de Salud de la Provincia, en forma articulada con los agentes sanitarios del CIC San Carlos, dio inicio a la metodología LIRA (Levantamiento de Índices Rápidos de Aedes aegypti) en los domicilios del predio UTEPSE y del barrio San Carlos.

Esta metodología permite identificar los índices de infestación del mosquito transmisor del dengue, obteniendo información clave para planificar y fortalecer las estrategias de prevención y control de la enfermedad.

Desde los equipos de salud destacaron la importancia del compromiso de los vecinos en estas acciones, permitiendo el ingreso a los domicilios y colaborando con la eliminación de recipientes que puedan acumular agua, ya que la prevención es una responsabilidad compartida entre la comunidad y los organismos de salud.

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